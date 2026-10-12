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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak?

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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Galatasaray-Barcelona ve Aston Villa-Fenerbahçe maçları öncesinde futbolseverler, karşılaşmaların yayın kanalı ve şifresiz yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı, 13-14 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe, İngiltere deplasmanında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçları şifresiz mi yayınlanacak? Detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında oynanacak karşılaşmalar TRT ekranları ve tabii Spor kanalları üzerinden canlı yayınlanacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ile Fenerbahçe'nin mücadeleleri TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Galatasaray'ın sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edeceği karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Fenerbahçe'nin İngiltere deplasmanında Aston Villa ile oynayacağı mücadele de aynı kanalda ekranlara gelecek.

Haftanın diğer karşılaşmaları ise tabii Spor, tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3, tabii Spor 4 ve tabii Spor 5 kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Türkiye'yi temsil eden takımların karşılaşmaları şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray - Barcelona mücadelesi ile Aston Villa - Fenerbahçe karşılaşması, TRT 1 üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadele edeceği haftanın diğer maçları ise tabii Spor ve tabii Spor'un diğer spor kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Futbolseverler, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarını TRT 1 üzerinden izleyebilecek. Diğer müsabakalar için tabii Spor, tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3, tabii Spor 4 ve tabii Spor 5 kanalları yayın adresi olarak öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları 13 Ekim Salı günü başlayacak ve 14 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiltere deplasmanında Aston Villa ile mücadele edecek. Karşılaşma, Galatasaray - Barcelona maçı gibi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
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