Samet Liçina kimdir? Kerimcan Durmaz'ın arkadaşı Samet Liçina kaç yaşında, nereli?

Estetik operasyonlarıyla yarattığı dikkat çekici görünüm, sosyal medya paylaşımları ve DJ'lik kariyeriyle öne çıkan Samet Liçina, özellikle Kerimcan Durmaz ile olan yakın dostluğunun ardından yeniden merak konusu oldu. "Ken bebeğe benzemek" hedefiyle yaptığı değişimlerle sık sık gündeme gelen Liçina'nın hayatı, yaşı ve kökeni araştırılıyor. Samet Liçina kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Samet Liçina, sosyal medya paylaşımları ve geçirdiği estetik operasyonlarla tanınan bir sosyal medya fenomenidir. Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı olarak geniş kitlelerin dikkatini çeken Liçina, "Ken bebeğe benzemek" amacıyla yaptırdığı estetiklerle uzun süre gündemde kalmıştır. Aynı zamanda DJ'lik yapan Liçina, hem sosyal medya hem de müzik dünyasında aktif bir isimdir.

SAMET LİÇİNA KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 1992 doğumlu olan Samet Liçina, 2026 yılı itibarıyla 33 yaşındadır.

SAMET LİÇİNA NERELİ?

Samet Liçina, Sırbistan asıllıdır. Babası Karadağlı, annesi ise Sırp kökenlidir. Türk vatandaşlığının yanı sıra Sırp vatandaşlığına da sahiptir.

SAMET LİÇİNA'NIN KARİYERİ

Samet Liçina kariyerine sosyal medya fenomeni olarak başladı. Özellikle estetik operasyonlarıyla adından sıkça söz ettirdi ve bir dönem estetik bağımlısı olduğunu açıkça dile getirdi. İlk estetik operasyonunu 17 yaşında geçirdi. Sosyal medya dışında DJ'lik yapan Liçina, eğlence ve müzik sektöründe de aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Şu an özel hayatına dair bilinen net bir ilişki durumu bulunmamaktadır.