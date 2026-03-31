Samet Akaydın neden yok, Samet Akaydın Kosova Türkiye maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Türkiye’nin Kosova ile deplasmanda oynayacağı heyecan dolu mücadele öncesi, kadroda yer almayan isimler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle savunmadaki performansıyla dikkat çeken Samet Akaydın’ın Kosova maçında neden olmadığı, sakatlık ya da ceza durumunun bulunup bulunmadığı taraftarlar tarafından sorgulanıyor.

SAMET AKAYDIN NEDEN YOK?

A Millî Takımımızın savunma kurgusunda önemli bir pay sahibi olan Samet Akaydın, Kosova karşısında ilk 11'de yer almıyor. İzleyicilerin merak ettiği "Samet Akaydın neden yok?" sorusunun cevabı ise tamamen teknik heyetin tercihiyle ilgili. Teknik direktör Vincenzo Montella, bu zorlu deplasmanda taktiksel bir değişikliğe giderek savunma hattında farklı isimlere şans verdi.

SAMET AKAYDIN SAKAT MI VEYA CEZALI MI?

Taraftarların en çok endişelendiği konulardan biri olan sağlık durumu ve kart cezası hakkında netlik kazanıldı. Samet Akaydın sakat veya cezalı değil. Oyuncunun fiziksel bir engeli bulunmamasına rağmen, bu maç özelinde yedek kulübesinde bekleyeceği öğrenildi. Milli futbolcu, maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak görev almayı bekleyecek.

SAVUNMA HATTINDAKİ TAKTİKSEL TERCİH

Kosova'nın hücum hattındaki hızlı oyuncularına karşı daha farklı bir savunma stratejisi izlemek isteyen teknik heyet, stoper ikilisinde rotasyona gitti. Samet Akaydın'ın yedek soyunduğu bu karşılaşmada, savunmanın merkezinde fiziksel güç ve hız dengesini korumak adına farklı bir ikili sahaya sürüldü. Samet'in yedek kalması, tamamen rakip analizi ve taktiksel planlama çerçevesinde gerçekleşti.