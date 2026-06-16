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Salı hangi diziler var? 16 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Salı hangi diziler var? 16 Haziran bu akşam hangi diziler var?
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Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 16 Haziran 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN 2026

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gassal

21:20 - Kupa Saati

22:00 - Fransa - Senegal | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

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Onur BAYRAM
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