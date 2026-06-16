Salı hangi diziler var? 16 Haziran bu akşam hangi diziler var?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Gassal

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 HAZİRAN 2026

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

20:00 - Gassal

21:20 - Kupa Saati

22:00 - Fransa - Senegal | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı