Salı günü hangi diziler var? 16 Aralık Rüya Gibi, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Güncelleme:
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Rüya Gibi, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Rüya Gibi, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 16 Aralık 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2025? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: -

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ARALIK

17:44 Lingo Türkiye

18:59 Ana Haber

19:54 İddiaların Aksine

19:59 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:14 Cennetin Çocukları

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Haberler.com
500

title