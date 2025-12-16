Salı günü hangi diziler var? 16 Aralık Rüya Gibi, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2025? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı

ATV: Gözleri KaraDeniz

Kanal D: -

Show TV: Rüya Gibi

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ARALIK

17:44 Lingo Türkiye

18:59 Ana Haber

19:54 İddiaların Aksine

19:59 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:14 Cennetin Çocukları