Salı günü hangi diziler var? 16 Aralık Rüya Gibi, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 16 Aralık 2025 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu.
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı
ATV: Gözleri KaraDeniz
Kanal D: -
Show TV: Rüya Gibi
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 ARALIK
17:44 Lingo Türkiye
18:59 Ana Haber
19:54 İddiaların Aksine
19:59 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:14 Cennetin Çocukları