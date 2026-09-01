Salı günü hangi diziler var? 1 Eylül bu akşam Tuzlu Kahve saat kaçta başlayacak?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 EYLÜL 2026

13:15 - Seksenler

14:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

17:55 - Lingo Türkiye

18:00 - Ana Haber

19:00 - Türkiye - Azerbaycan | 2026 CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası Son 16 Maçı

21:00 - Asırlık Gece

00:30 - 3'te 3

01:30 - Seksenler

02:30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: Altı Üstü İstanbul

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: Tuzlu Kahve