Haberler

Salı bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Eşref Rüya, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Salı bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Eşref Rüya, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Ocak 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 OCAK

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

02:15 Kara Ağaç Destanı

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi

Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
Silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi: Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlundan 14 gün sonra hayatını kaybetti
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor