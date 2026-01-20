Salı bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Eşref Rüya, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?
Salı günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Kıskanmak bu akşam var mı? Salı dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Kıskanmak neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 20 Ocak 2026 Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Salı hangi diziler var 2026? Salı günü dizileri!
Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: A.B.İ.
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: -
NOW TV: Kıskanmak
Star TV: -
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 OCAK
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Vefa Sultan
02:15 Kara Ağaç Destanı