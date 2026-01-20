Salı bu akşam hangi diziler var? 20 Ocak Eşref Rüya, Kıskanmak yeni bölüm bugün var mı, ne zaman?

Salı akşamı hangi diziler var? Salı günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Salı hangi diziler var 2026? İşte Salı akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

SALI GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Salı günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: A.B.İ.

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: -

NOW TV: Kıskanmak

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20 OCAK

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Vefa Sultan

02:15 Kara Ağaç Destanı