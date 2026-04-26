Sakaryaspor Çorum FK maçı hangi kanalda, Sakaryaspor Çorum FK nereden CANLI izlenir?

Sakaryaspor - Çorum FK maçı canlı yayın seçenekleri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Sports 1 ve beIN Connect platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. Sakarya’daki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika haberleri ve ilk 11'ler haberimizin devamında yer alıyor.

SAKARYASPOR - ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de play-off hattının kaderini belirleyecek dev randevuda heyecan dorukta! Sakaryaspor, kendi sahasında ligin iddialı ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'yı konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanan bu kritik müsabaka, saat 16:00 itibarıyla başladı. Üst sıraları doğrudan etkileyecek olan bu zorlu 90 dakika, her iki takımın da Süper Lig yolundaki yürüyüşü için büyük önem taşıyor.

CANLI İZLE: SAKARYASPOR - ÇORUM FK YAYIN PLATFORMLARI

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan bu büyük buluşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için geniş yayın seçenekleri sunuluyor. Karşılaşma şu kanallardan canlı olarak yayınlanmaktadır:

• TRT Spor: Şifresiz ve konferans yayın formatıyla tüm kritik anları anlık olarak aktarıyor.

• tabii Spor 1: Dijital platform üzerinden naklen ve yüksek görüntü kalitesiyle yayın sağlıyor.

• Bein Sports Max 1: Karşılaşmayı şifreli olarak, maçın başından sonuna kadar kesintisiz yayınlıyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Sakaryaspor - Çorum FK mücadelesini herhangi bir abonelik ücreti ödemeden izlemek isteyen sporseverler için TRT Spor, dijital ve uydu platformlarında şu kanallarda yer almaktadır:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden tüm Türkiye’den erişim sağlanabilir.

BEIN SPORTS MAX 1 VE TABİİ SPOR DETAYLARI

Mücadeleyi tek maç odaklı ve yüksek çözünürlüklü olarak izlemek isteyenler için Bein Sports Max 1 kanal bilgileri şu şekildedir:

• Digiturk: 82. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal Ayrıca internet üzerinden beIN Connect ve tabii Spor 1 uygulamaları aracılığıyla akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan maçı donmadan takip edebilirsiniz. "tabii" platformuna internet üzerinden erişerek güncel yayın akışına ulaşabilirsiniz.

YENİ SAKARYA ATATÜRK STADYUMU’NDA KRİTİK RANDEVU

Sakarya’nın kalbi bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda atıyor. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayan maç, 1. Lig Konferans Yayın kuşağının en çekişmeli mücadelelerinden biri olmaya aday. Ev sahibi Sakaryaspor taraftarının muhteşem desteğiyle 3 puana uzanmak isterken; Çorum FK ise bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek avantaj yakalamayı hedefliyor. Maçla ilgili tüm sıcak gelişmeleri ve anlık skor bilgisini haberimizden takip edebilirsiniz.