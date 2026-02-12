Haberler

Sahipsizler Devran öldü mü, Sahipsizler Devran diziden ayrılıyor mu, Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı?

Sahipsizler dizisinde Devran karakterinin akıbeti izleyiciler tarafından büyük merak konusu oldu. "Sahipsizler Devran öldü mü?", "Devran diziden ayrılıyor mu?" ve "Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı?" soruları son bölümün ardından arama motorlarında hızla yükselirken, karakterin dizideki geleceğine dair önemli detaylar gündeme geldi.

Sahipsizler dizisinin son bölümünde yaşanan gelişmeler sonrası Devran karakteriyle ilgili ayrılık iddiaları güç kazandı. Sahipsizler Devran öldü mü, Devran diziden ayrılıyor mu ve Burak Berkay Akgül diziden ayrıldı mı soruları izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, yapımdan gelen açıklamalar dikkat çekti.

SAHİPSİZLER DEVRAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sahipsizler dizisinde Devran karakterine hayat veren Görkem Sevindik ile ilgili gelişmeler izleyicileri endişelendirdi. Son bölümde yaşananlar sonrası "Sahipsizler Devran ölecek mi?" sorusu gündemin ilk sıralarına yükselirken, karakterin dizideki kaderi büyük merak konusu oldu.

Sahipsizler dizisinde Devran, son bölümde ölümle karşı karşıya kaldı. Yaşanan kritik sahneler sonrası karakterin durumu ciddiyetini korurken, Devran'ın diziden kesin olarak ayrıldığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Şu aşamada senaryo gereği karakterin hayatta kalma ihtimali de güçlü seçenekler arasında yer alıyor.

GÖRKEM SEVİNDİK DİZİDEN AYRILDI MI?

Görkem Sevindik'in Sahipsizler projesinden ayrıldığına yönelik iddialar sosyal medyada hızla yayılırken, yapım ekibi ya da oyuncu cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Genellikle başrol karakterlerin dizilere veda etmesi, oyuncunun kişisel paylaşımıyla netlik kazanırken, Sevindik'ten böyle bir açıklamanın gelmemesi ayrılık ihtimalini belirsiz kılıyor.

YENİ BÖLÜMDE DEVRAN'IN AKIBETİ NETLEŞECEK

Sahipsizler dizisinin merakla beklenen 49. bölümünde hikâyenin nasıl ilerleyeceği ve Devran'ın hayatta kalıp kalamayacağı kesinlik kazanacak. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, karakterin geleceğiyle ilgili tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracak.

