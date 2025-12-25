Sahipsizler Cemo diziden ayrılıyor mu, Kaan Miraç Sezen Sahipsizler'e veda mı ediyor?

Cemo karakteriyle Sahipsizler dizisinde önemli bir yere sahip olan Kaan Miraç Sezen hakkında ortaya atılan ayrılık söylentileri, dizinin takipçilerini araştırmaya yöneltti. Sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yer bulan bu iddiaların ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Sahipsizler'in Cemo'su gerçekten diziden ayrılıyor mu, yoksa yaşananlar senaryonun bir parçası mı? İşte izleyicilerin merak ettiği tüm detaylar…

SAHİPSİZLER CEMO DİZİDEN AYRILIYOR MU?

OGM Pictures yapımı Sahipsizler, bu akşam 43. bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde dizinin ana karakterlerinden Cemo için dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Cemo'nun cezaevine girmesi, hikâyede önemli bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Bu sahnelerin ardından bir süredir kulislerde konuşulan "ayrılık" söylentileri yeniden gündeme geldi. İzleyiciler, genç oyuncunun projeye veda edip etmeyeceğini merak ederken, şu an için yapım ekibi ya da oyuncu cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Dolayısıyla Kaan Miraç Sezen'in diziden ayrılığına dair netleşmiş bir durum bulunmuyor.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?

Genç yaşına rağmen başarılı projelerde yer alarak dikkat çeken Kaan Miraç Sezen, 2002 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatını TED Koleji'nde tamamladıktan sonra, üniversite öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde sürdürerek mezun olmuştur.

Oyunculuk kariyerini yalnızca televizyon projeleriyle sınırlamayan Sezen, aynı zamanda İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde sahne almaktadır. Ay Carmela adlı tiyatro oyunundaki performansıyla da beğeni toplayan genç oyuncu, televizyon dizilerinde sergilediği başarılı oyunculukla adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.