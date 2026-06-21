Sağlık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Sağlık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Sağlık Oluversin Gari filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sağlık Oluversin Gari filmini izleyecek olanların merak ettiği Sağlık Oluversin Gari konusu nedir, Sağlık Oluversin Gari oyuncuları kimler ve Sağlık Oluversin Gari özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

“Sağlık Oluversin Gari” filmi, Ege atmosferini yansıtan sahneleriyle dikkat çeken bir yapım olarak 2021 yılında çekilmiştir. Film, özellikle doğal köy yaşamını yansıtan sahneleriyle öne çıkarken çekimlerin büyük bölümü Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

Ege’nin kırsal dokusunu, sahil kasabası hissini ve sıcak köy atmosferini yansıtan Milas, filmin görsel dünyasında önemli bir rol oynamıştır.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, komedi ve romantik unsurları bir araya getiren eğlenceli bir hikâyeye sahiptir.

Hikâyede arkeolog Güney, babasının tarihi bir arazide otel yapma planını öğrenir ve bunu engellemek için köye gider. Burada hem köy halkının çıkar çatışmalarıyla hem de aktivist Derya ile yaşadığı aşk hikâyesiyle karşılaşır. Olaylar, köyde yaşanan yanlış anlaşılmalar ve komik gelişmelerle ilerler.

Film, Ege köy yaşamı, aile ilişkileri, aşk ve çıkar çatışmalarını mizahi bir dille işler.

SAĞLIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin kadrosunda birçok tanınmış isim yer almaktadır:

• Birand Tunca

• Aslıhan Malbora

• Tuğba Melis Türk

• Halil İbrahim Kurum

• Suat Sungur

• Kıvanç Baran Arslan

• Tuğçe Karabayır

• Selehattin Taşdöğen

• Hilmi Erdem

• Orçun Kaptan

• Ali Rıza Tanyeli