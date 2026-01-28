Haberler

Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?

Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safiye Soyman, uzun yıllardır müzik dünyasında ve televizyon ekranlarında kendine sağlam bir yer edindi. Sahneye nasıl adım attı, hangi şehirde doğdu ve hayatı boyunca hangi projelerde yer aldı? Kariyeri, özel yaşamı ve sanat yolculuğu merak konusu olan Soyman hakkında bilinmeyen ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?

Safiye Soyman, sahne ışıkları ve televizyon ekranlarıyla uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Müzik kariyerine nasıl adım attı, hangi şehirde dünyaya geldi ve kaç yaşında? Hayat hikâyesi, sahne deneyimleri, albümleri ve televizyon projeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar, sanatçının bilinmeyen yönleriyle birlikte haberin devamında sizleri bekliyor.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, Türk müzik dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Hem Türk Sanat Müziği hem de gazino müziği alanında kariyer yapmış bir şarkıcıdır. Sahneye adım atmadan önce devlet korosunda çalışmış ve yıllar içinde birçok albüm ve single yayımlamıştır. Ayrıca televizyon programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği yapmış, rol aldığı dizilerle ekran karşısına çıkmıştır.

Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?

SAFİYE SOYMAN KAÇ YAŞINDA?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 doğumludur. 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.

SAFİYE SOYMAN NERELİ?

Safiye Soyman, Bolu'nun merkez Akpınar Mahallesi'nde doğmuştur.

SAFİYE SOYMAN'IN KARİYERİ

Safiye Soyman müzik kariyerine TRT Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışarak başladı. 1996 yılında Maksim Gazinosu'nda sahne almaya başlamasıyla profesyonel müzik hayatına geçti. 1990'lı yıllardan itibaren 20 albüm ve yaklaşık 10 single yayımladı. TV programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği yaptı, rol aldığı dizilerle de ekranlarda yer aldı. Şarkıları ve performanslarıyla Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İran, İsrail adına casusluk yapan kişiyi idam etti

Komşu bugün darağacını kurdu! Gözünün yaşına bakmadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var