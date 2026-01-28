Safiye Soyman kimdir? Safiye Soyman kaç yaşında, nereli?

Safiye Soyman, sahne ışıkları ve televizyon ekranlarıyla uzun yıllardır adından söz ettiriyor. Müzik kariyerine nasıl adım attı, hangi şehirde dünyaya geldi ve kaç yaşında? Hayat hikâyesi, sahne deneyimleri, albümleri ve televizyon projeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar, sanatçının bilinmeyen yönleriyle birlikte haberin devamında sizleri bekliyor.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

Safiye Soyman, Türk müzik dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Hem Türk Sanat Müziği hem de gazino müziği alanında kariyer yapmış bir şarkıcıdır. Sahneye adım atmadan önce devlet korosunda çalışmış ve yıllar içinde birçok albüm ve single yayımlamıştır. Ayrıca televizyon programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği yapmış, rol aldığı dizilerle ekran karşısına çıkmıştır.

SAFİYE SOYMAN KAÇ YAŞINDA?

Safiye Soyman, 3 Mart 1961 doğumludur. 2026 itibarıyla 64 yaşındadır.

SAFİYE SOYMAN NERELİ?

Safiye Soyman, Bolu'nun merkez Akpınar Mahallesi'nde doğmuştur.

SAFİYE SOYMAN'IN KARİYERİ

Safiye Soyman müzik kariyerine TRT Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu'nda çalışarak başladı. 1996 yılında Maksim Gazinosu'nda sahne almaya başlamasıyla profesyonel müzik hayatına geçti. 1990'lı yıllardan itibaren 20 albüm ve yaklaşık 10 single yayımladı. TV programlarında sunuculuk ve jüri üyeliği yaptı, rol aldığı dizilerle de ekranlarda yer aldı. Şarkıları ve performanslarıyla Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri haline geldi.