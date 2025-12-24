Sadettin Saran tutuklandı mı, gözaltına alındı mı? SON DAKİKA!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın adı gündeme geldi. Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan test sonuçları sonucunda saç örneğinde 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Peki, Sadettin Saran tutuklandı mı, gözaltına alındı mı? İşte konunun detayları ve Saran'ın açıklamaları...

SADETTİN SARAN TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdikten sonra Saran, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Adli merciler tarafından yürütülen soruşturmada Saran'a karşı herhangi bir tutuklama kararı uygulanmadı

SADETTİN SARAN GÖZALTINA ALINDI MI?

Saran, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağrıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren sorgusunun ardından, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve burada saç ile kan örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakikalık işlemin ardından Saran, gözaltına alınmadan serbest bırakıldı.

SADETTİN SARAN TEST SONUCU NE OLDU?

Sadettin Saran'dan alınan saç, kan, idrar ve tırnak örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kurum tarafından hazırlanan rapora göre:

Saç örneği: Kokain testi pozitif çıktı.

Kan, idrar ve tırnak örnekleri: Tüm testler negatif bulundu.

Bu sonuç, Saran'ın son dönemde düzenli olarak uyuşturucu kullanmadığını ve pozitif sonucun yalnızca saç örneğinde ortaya çıktığını gösteriyor. Raporda, kokainin saçta uzun süre kalabildiği ve geçmiş dönem kullanımına işaret edebileceği vurgulandı. Rapor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

SADETTİN SARAN'DAN AÇIKLAMALAR

Serbest bırakılmasının ardından Saran, sosyal medyada ve basında çıkan iddialara yanıt verdi. Yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim."

Ayrıca Saran, internette dolaşıma giren paylaşımlara tepki göstererek bu durumun "itibar suikastı" olduğunu belirtti ve suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

İşte Sadettin Saran'ın o açıklaması:

"WhatsApp üzerinden maksatlı şekilde yeniden dolaşıma sokulan; yıllar öncesinden bu yana defalarca tekzip edilmiş, tarafımla hiçbir ilgisi bulunmadığı açık ve kesin biçimde ortaya konmuş bazı görüntü ve paylaşımlar üzerinden şahsıma yönelik bir algı operasyonu yürütüldüğü görülmektedir.

Söz konusu video ve içeriklerde yer alan kişinin ben olmadığım defalarca kanıtlanmış olmasına rağmen, bu materyallerin bugün yeniden servis edilmesi açık bir itibar suikastı niteliğindedir. Avukatlarım, bu iftira niteliğindeki içerikleri yayan ve yayılmasına aracılık eden tüm kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Öte yandan, bugün bazı medya mecralarında yer alan ve tamamen özel hayata ilişkin olan yazı ve yorumlar da hukuka ve basın etiğine açıkça aykırı olup, kişilik haklarının ağır ihlali anlamına gelmektedir. Bu yayınlar hakkında da gerekli hukuki süreçler derhal başlatılacaktır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında 'şüpheli' olarak ifadeye çağrılan ve adli kontrolle serbest bırakılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın tutuklu yargılanan Ela Rümeysa Cebeci ile ikili diyalog ve videolarının dava dosyasına girdiği belirtilmişti.

UYARI: Son günlerde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında çeşitli spekülasyonlar sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer aldı. Ancak, Saran'ın durumu ile ilgili doğru bilgiler resmî kaynaklara ve açıklamalara dayanmaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Saran, ifade verdikten sonra Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Henüz herhangi bir tutuklama veya gözaltı kararı bulunmamaktadır; dolayısıyla sosyal medyada dolaşan iddialara itibar edilmemelidir.