Haberler

Sadettin Saran özel klinik uyuşturucu testi sonucu pozitif mi, negatif mi?

Sadettin Saran özel klinik uyuşturucu testi sonucu pozitif mi, negatif mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkında "özel bir laboratuvarda yapılan testlerin temiz çıktığı" yönünde yer alan haberlere ilişkin yürütülen soruşturma dosyasında, dosyaya ulaşmış herhangi bir taraf bilirkişi raporunun bulunmadığını kamuoyuna duyurdu. Bu kapsamda, Sadettin Saran'ın özel bir klinikte yaptırdığı uyuşturucu testinin sonucunun pozitif mi yoksa negatif mi olduğu sorusu gündeme geldi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Sadettin Saran'ın özel laboratuvar sonuçlarının olumsuz bulgu içermediğine dair iddialara konu olan soruşturma dosyasında, taraflarca sunulmuş veya dosyaya girmiş herhangi bir bilirkişi raporuna rastlanmadığı belirtildi. Bu açıklamanın ardından, özel klinikte gerçekleştirildiği öne sürülen uyuşturucu testinin sonucuna dair belirsizlik dikkat çekti.

SADETTİN SARAN ÖZEL KLİNİK UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU POZİTİF Mİ, NEGATİF Mİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Saran hakkında çıkan 'özel laboratuvar sonucu temiz' haberlerini yalanladı. Açıklamada, dosyada özel laboratuvara ait bir raporun bulunmadığı ve tek incelemenin Adli Tıp Kurumu tarafından yapıldığı belirtildi.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar soruşturma bürosunca yürütülmekte olan 2025/265190 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-190 Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan şüpheli Saadettin SARAN hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin "özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır.

Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu'nun hazırlamış olduğu rapordur . Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de baskın yapılmış

3 polisin şehit olduğu hücre eviyle ilgili yeni detay! 4 ay önce de...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
DEAŞ operasyonunda şehit düşen polis memuru Turgut Külünk, eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'ün akrabası çıktı

Kahraman polis memuru eski AK Partili vekilin akrabası çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap