Sadettin Saran istifa eti mi, Sadettin Saran Fenerbahçe’den ayrıldı mı?

Saadettin Saran’ın Fenerbahçe’den ayrıldığı veya istifa ettiği yönündeki iddialar, son günlerde farklı kaynaklarda gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak bu söylentilerin ardından gözler hem kulüp yönetimine hem de Saran cephesine çevrilmiş durumda.

KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI SONRASI GERGİN ANLAR

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe SK, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor karşısında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından stadyumda tansiyon yükselirken, karşılaşmayı tribünden takip eden taraftarların tepkileri dikkat çekti.

SADETTİN SARAN’A İSTİFA TEPKİSİ

Maç sonrası stadyumdan ayrıldığı sırada Saadettin Saran, bir taraftarın “Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?” sözleriyle karşılaşınca ortamın gerildiği iddia edildi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından Fenerbahçe yöneticileri ile bazı taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öne sürülürken, olayın büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.

Henüz bir istifa açıklaması yapılmadı.