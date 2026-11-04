Sadettin Saran beraat etti mi? Sadettin Saran uyuşturucu davasında karar çıktı

Duruşmada savcı, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ancak mahkeme, suçun oluşmadığı gerekçesiyle her iki ismin de beraatine karar verdi. İşte Sadettin Saran davasına ve duruşmada yaşananlara dair ayrıntılar.

SADETTİN SARAN BERAAT ETTİ Mİ?

Evet, Sadettin Saran beraat etti. Mahkeme, Saran hakkında yöneltilen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunun oluşmadığına hükmederek iş insanının beraatine karar verdi. Aynı davada yargılanan spiker Ela Rümeysa Cebeci de beraat etti.

SADETTİN SARAN DURUŞMAYA KATILDI MI?

Hayır, Sadettin Saran davanın ikinci duruşmasına katılmadı. Saran'ın duruşmalardan vareste tutulma talebi daha önce mahkeme tarafından kabul edilmişti. İş insanı, ilk duruşmada savunmasını yapmıştı. İkinci duruşma için ise Ela Rümeysa Cebeci adliyeye geldi.

SAVCI SADETTİN SARAN İÇİN NE İSTEDİ?

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci'nin "uyuşturucu madde temin etmek" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti. Ancak mahkeme, savcının talebinin aksine iki ismin de beraatine hükmetti.

ELA RÜMEYSA CEBECİ: "SADETTİN SARAN 7 YILDIR HAYATIMDADIR"

Duruşmada savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci, hakkındaki suçlamaları reddetti ve Sadettin Saran ile geçmişteki ilişkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Saran ile uzun yıllara dayanan bir ilişkisi bulunduğunu belirten Cebeci, aralarındaki bağın bir dönem sevgililik, bir dönem ise dostluk olarak devam ettiğini söyledi. Cebeci, "Sadettin Saran 7 yıldır hayatımdadır. Bunun bir kısmı sevgililik bir kısmı dostluktur. Kendisi hala benim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAR FİLM REPLİĞİYDİ"

Dava kapsamında gündeme gelen ve kamuoyunda tartışılan WhatsApp yazışmalarına da değinen Cebeci, mesajların flört eden iki insanın kullandığı mizahi ifadelerden oluştuğunu savundu. Cebeci, "Aramızdaki WhatsApp yazışmaları flört eden, cilveleşen iki insanın kullandığı bir dildir, bir mizah dilidir. Hatıralarımıza ve izlediğimiz filmlere, repliklere ilişkindir" dedi.

"HAYATIM BOYUNCA KOKAİN KULLANMADIM"

Hakkındaki uyuşturucu suçlamalarını reddeden Cebeci, "Ben kimseden uyuşturucu almadım. Kullanmadım. Evimde, üzerimde, kanımda, idrarımda uyuşturucu madde bulunmadı. Hayatım boyunca kokain vs. kullanmadım" ifadelerini kullandı. Savcının hapis talebinin ardından yeniden söz alan Cebeci, "Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

MAHKEMEDEN İKİ İSME BERAAT KARARI

Savunmaların ve savcının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında yöneltilen "uyuşturucu madde ticareti" suçunun oluşmadığına hükmetti. Mahkeme, her iki sanığın da beraatine karar verdi.

SADETTİN SARAN KİMDİR?

Steven Sadettin Saran, Türk iş dünyasının tanınan isimlerinden biri. Medya ve spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarıyla bilinen Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı görevini de üstlendi.