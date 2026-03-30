Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar (TAM LİSTE) 30 Mart AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu? Bugün nerelere, hangi uçuşlar iptal?

İstanbul’da etkisini artıran yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını ciddi şekilde aksattı. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli uçuşlarda iptaller art arda gelirken, yolcular için kritik uyarılar yapıldı. Hem Pegasus Havayolları hem de AJet tarafından yapılan açıklamalar, 30 Mart günü için çok sayıda uçuşun iptal edildiğini ortaya koydu. Sabiha Gökçen iptal olan uçuşlar hangileri? 30 Mart AJet, Pegasus uçak seferleri iptal mi oldu? Bugün nerelere, hangi uçuşlar iptal? Detaylar...

SABIHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR (TAM LİSTE)

30 Mart Pazartesi günü için Pegasus Havayolları tarafından açıklanan iptal listesi oldukça geniş. Özellikle İstanbul varışlı ve kalkışlı sabah seferlerinde yoğun iptaller dikkat çekiyor.

İptal edilen bazı kritik hatlar şu şekilde:

Diyarbakır – İstanbul Sabiha Gökçen

Rize-Artvin – İstanbul Sabiha Gökçen

Trabzon – İstanbul Sabiha Gökçen

Bodrum – İstanbul Sabiha Gökçen

Kayseri – İstanbul Sabiha Gökçen

Tiran – İstanbul Sabiha Gökçen

İzmir – İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara – İstanbul Sabiha Gökçen

Ercan – İstanbul Sabiha Gökçen

Dalaman – İstanbul Sabiha Gökçen

Çukurova – İstanbul Sabiha Gökçen

Elazığ – İstanbul Sabiha Gökçen

Konya – İstanbul Sabiha Gökçen

Erivan – İstanbul Sabiha Gökçen

Tiflis – İstanbul Sabiha Gökçen

Hurgada, Sharm El Sheikh, Medine, Cidde ve Bakü gibi dış hat uçuşları

Ayrıca sadece varışlar değil, İstanbul kalkışlı birçok uçuş da iptal edildi. Bunlar arasında:

Münih, Londra, Prag, Zürih, Viyana, Düsseldorf, Stuttgart gibi Avrupa şehirleri

Antalya, Van, Kayseri, İzmir, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır gibi yurt içi destinasyonlar

Toplamda onlarca seferin iptal edildiği listede hem iç hat hem de dış hat uçuşlarının geniş çaplı etkilendiği görülüyor.

30 MART AJET, PEGASUS UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Pegasus Havayolları, 30 Mart Pazartesi günü için çok sayıda uçuşun iptal edildiğini resmi olarak duyurdu.

AJet cephesinde ise bir gün öncesinde yapılan açıklamada 51 seferin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak AJet için 30 Mart gününe özel net ve detaylı bir liste paylaşılmadı. Yetkililer, iptallerin dinamik olarak güncellendiğini ve yolcuların resmi kanalları takip etmesi gerektiğini belirtiyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi HEAŞ da yaptığı açıklamada, 29-30 Mart tarihleri arasında meteorolojik koşullar nedeniyle uçuş kısıtlaması ve iptallerin uygulanacağını doğruladı.

BUGÜN NERELERE HANGİ UÇUŞLAR İPTAL?

Bugün itibarıyla iptallerin odak noktası iki ana kategoriye ayrılıyor:

İç Hat Uçuşları

Türkiye genelinde birçok şehirle İstanbul arasındaki bağlantı kesintiye uğradı. En çok etkilenen şehirler:

Trabzon

Rize-Artvin

Kayseri

İzmir

Antalya

Van

Diyarbakır

Gaziantep

Samsun

Bodrum

Dış Hat Uçuşları

Avrupa ve Orta Doğu bağlantılarında da ciddi iptaller var:

Almanya (Münih, Düsseldorf, Stuttgart)

İngiltere (Londra Stansted)

İsviçre (Zürih)

Avusturya (Viyana)

Çekya (Prag)

Yunanistan (Atina)

Suudi Arabistan (Medine, Cidde)

Mısır (Hurgada, Sharm El Sheikh)

Bu iptallerin büyük bölümü sabah saatlerinde planlanan uçuşları kapsıyor. Bu durum, hava şartlarının günün erken saatlerinde daha etkili olduğunu gösteriyor.