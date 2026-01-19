Şaban ayı 13. 14. 15. günü ne zaman 2026?

Nafile oruç tutmanın ve manevi bağları güçlendirmenin en faziletli olduğu 2026 Şaban ayı 13. 14. ve 15. günleri, bu sene 1 Şubat Pazar, 2 Şubat Pazartesi ve 3 Şubat Salı günlerine tekabül ediyor. 2 Şubat akşamı idrak edilecek olan Berat Kandili ile birleşen bu özel tarihler, duaların geri çevrilmediği ve tövbelerin kabul edildiği müjdelenen zamanlar arasında yer alıyor. İşte Şaban-ı Şerif'in bu nurani günlerine dair merak edilen tüm detaylar ve oruç tarihleri...

ŞABAN AYI 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN 2026?

Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı, 2026 yılında 20 Ocak Salı günü başlayacaktır. Bu mübarek ayın ortasına denk gelen ve "aydınlık günler" (Eyyâm-ı Bîz) olarak adlandırılan 13, 14 ve 15. günleri ise Şubat ayına tekabül etmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2026 Şaban ayı 13. 14. ve 15. günleri şu tarihlerde idrak edilecektir:

• Şaban ayının 13. günü : 1 Şubat 2026 Pazar

• Şaban ayının 14. günü : 2 Şubat 2026 Pazartesi (Aynı zamanda Berat Kandili günüdür)

• Şaban ayının 15. günü: 3 Şubat 2026 Salı

EYYÂM-I BÎZ (AYDINLIK GÜNLER) ÖNEMİ

İslam literatüründe "Eyyâm-ı Bîz" (Beyaz Günler) olarak bilinen bu günler, ayın en parlak olduğu hicri tarihleri temsil eder. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), her ayın bu üç gününü oruçlu geçirmeyi tavsiye etmiştir. 2026 yılında bu tarihlerin Berat Kandili ile kesişmesi, manevi iklimi daha da kuvvetlendirmektedir.