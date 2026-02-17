Rusya'da kaç milyon Müslüman yaşıyor, kaç tane cami var? En çok Müslüman olan ülke hangisi seçildi?

Dünya genelindeki dini demografi yeniden gündeme gelirken, Rusya'ya ilişkin dikkat çeken veriler kamuoyunun merakını artırdı. Ülkedeki Müslüman nüfusun büyüklüğü ve cami sayısına dair rakamlar tartışma konusu olurken, "En fazla Müslüman hangi ülkede yaşıyor?" sorusu da öne çıktı. Açıklanan veriler, küresel ölçekte dengeleri nasıl etkiliyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RUSYA'DA KAÇ MİLYON MÜSLÜMAN YAŞIYOR?

Rusya'da yaşayan Müslüman nüfusun 28 milyonu geçtiği açıklandı. Bu rakam, ülkenin çok uluslu ve çok dinli yapısı içinde Müslüman toplumun önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor. Nüfusun toplam içindeki oranı dikkat çekerken, özellikle bazı bölgelerde Müslüman toplulukların yoğun bir şekilde yaşadığı belirtiliyor.

RUSYA'NIN MÜSLÜMAN NÜFUSU BELLİ OLDU MU?

Evet, yapılan açıklamayla birlikte Rusya'daki Müslüman nüfusun 28 milyonu aştığı netlik kazandı. Bu veriler, ülkedeki dini demografiye ilişkin güncel tabloyu ortaya koyarken, Müslüman toplulukların sosyal ve kültürel alandaki varlığının da güçlü şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Rusya, farklı etnik ve dini grupların bir arada yaşadığı bir ülke olarak bilinirken, Müslüman nüfusun büyüklüğü ülkenin demografik yapısında önemli bir paya sahip.

EN ÇOK MÜSLÜMAN'IN OLDUĞU ÜLKE HANGİSİ?

Haberde Müslüman nüfusun 28 milyonu geçtiği ülke olarak Rusya öne çıkıyor. Özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde Müslüman nüfusun yoğunluk gösterdiği belirtiliyor. Bu bölgeler, dini ve kültürel kimliğin güçlü şekilde yaşatıldığı merkezler arasında yer alıyor.

RUSYA'DA KAÇ TANE CAMİ VAR?

Rusya genelinde 8 binden fazla cami bulunduğu bildirildi. Bu camiler yalnızca ibadet mekânı olarak değil; aynı zamanda dini eğitim, kültürel etkinlikler ve toplumsal organizasyonlar açısından da önemli merkezler olarak faaliyet gösteriyor.