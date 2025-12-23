Ruben Neves Galatasaray'a mı geliyor?

Galatasaray yönetiminin, kış transfer planlaması doğrultusunda Ruben Neves'i ciddi şekilde değerlendirdiği belirtiliyor. Al Hilal ile olan kontratının sezon sonunda sona erecek olması, bu transferi sarı-kırmızılılar açısından cazip hale getiriyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2023 yazında Wolverhampton'dan yaklaşık 55 milyon euro bedelle Suudi Arabistan ekibine transfer olmuştu. Bu gelişmeler, "Ruben Neves Galatasaray'a transfer olur mu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

RUBEN NEVES GALATASARAY GÜNDEMİNDE Mİ?

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken orta saha takviyesi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılıların radarındaki isimler arasına sürpriz bir yıldızın girdiği öne sürüldü. İddialara göre Portekizli futbolcu Ruben Neves, Galatasaray'ın değerlendirdiği oyuncular arasında yer alıyor. Yönetimin, deneyimli orta saha oyuncusunun mevcut durumunu ve transfer şartlarını yakından izlediği ifade ediliyor.

AL HILAL'DEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Ruben Neves, bu sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal formasıyla toplam 16 resmi karşılaşmada görev yaptı. Orta sahadaki etkili oyununu skora da yansıtan Portekizli futbolcu, bu maçlarda 5 gol atarken 1 de asist kaydetti.

YÜKSEK BEDELLE SUUDİ ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2023 yazında Wolverhampton'dan 55 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Al Hilal'e transfer olmuştu. Güncel piyasa değeri yaklaşık 25 milyon euro olarak gösterilen Ruben Neves'in, kulübüyle olan sözleşmesinin sezon sonunda tamamlanacak olması transfer iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor.