Haberler

Ronaldo neden yok, Ronaldo yedek mi, neden oynamıyor?

Ronaldo neden yok, Ronaldo yedek mi, neden oynamıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Al Nassr ile Al İttihad arasında oynanan kritik mücadelede Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. "Ronaldo neden yok, Al Nassr Al İttihad maçında Ronaldo yedek mi, neden oynamıyor?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, Portekizli yıldızın kadro tercihi ve maçta forma giymeme nedeni merak konusu oldu.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Al Nassr – Al İttihad maçında Cristiano Ronaldo sürprizi yaşandı. Mücadele öncesi kadroların açıklanmasıyla birlikte Ronaldo'nun sahada olmaması gündem olurken, taraftarlar "Ronaldo neden yok, yedek mi, neden oynamıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.

RONALDO NEDEN YOK?

Suudi Arabistan futbolunda yaşanan son transfer krizi, Cristiano Ronaldo'nun maç kadrolarında yer almamasıyla birlikte yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yıldız futbolcunun sahaya çıkmaması, kulüp yönetimine yönelik sessiz bir tepki olarak yorumlanırken gözler Al Nassr cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.

TRANSFER KRİZİ SONRASI RONALDO DETAYI

Suudi Arabistan'da yaşanan transfer sürecindeki belirsizliklerin ardından Cristiano Ronaldo'nun maçlara çıkmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta forma giymeyen Portekizli yıldızın, bugün oynanan karşılaşmada da kadroda yer almaması "tesadüf mü, mesaj mı?" sorularını gündeme taşıdı.

RONALDO NEDEN YOK, TEPKİ Mİ GÖSTERİYOR?

Kulüp çevresinden resmi bir açıklama gelmezken, Ronaldo'nun yaşananlara tepki olarak sahaya çıkmadığı iddiaları güç kazandı. Taraftarlar ve spor kamuoyu, bu kararın teknik bir tercih mi yoksa yönetimle yaşanan bir sorun mu olduğunu merak ediyor.

RONALDO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceğine dair henüz net bir açıklama yapılmış değil. Yıldız ismin üst üste maç kaçırması, olası bir ayrılık senaryosunu da gündeme getirirken, önümüzdeki günlerde kulüpten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı

Dilek İmamoğlu'nun kardeşi için karar verildi
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı