Ronaldo neden yok, Ronaldo yedek mi, neden oynamıyor?
Al Nassr ile Al İttihad arasında oynanan kritik mücadelede Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. "Ronaldo neden yok, Al Nassr Al İttihad maçında Ronaldo yedek mi, neden oynamıyor?" soruları arama motorlarında hızla yükselirken, Portekizli yıldızın kadro tercihi ve maçta forma giymeme nedeni merak konusu oldu.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin en çok konuşulan karşılaşmalarından biri olan Al Nassr – Al İttihad maçında Cristiano Ronaldo sürprizi yaşandı. Mücadele öncesi kadroların açıklanmasıyla birlikte Ronaldo'nun sahada olmaması gündem olurken, taraftarlar "Ronaldo neden yok, yedek mi, neden oynamıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı.
RONALDO NEDEN YOK?
Suudi Arabistan futbolunda yaşanan son transfer krizi, Cristiano Ronaldo'nun maç kadrolarında yer almamasıyla birlikte yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Yıldız futbolcunun sahaya çıkmaması, kulüp yönetimine yönelik sessiz bir tepki olarak yorumlanırken gözler Al Nassr cephesinden gelecek açıklamalara çevrildi.
TRANSFER KRİZİ SONRASI RONALDO DETAYI
Suudi Arabistan'da yaşanan transfer sürecindeki belirsizliklerin ardından Cristiano Ronaldo'nun maçlara çıkmaması dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta forma giymeyen Portekizli yıldızın, bugün oynanan karşılaşmada da kadroda yer almaması "tesadüf mü, mesaj mı?" sorularını gündeme taşıdı.
RONALDO NEDEN YOK, TEPKİ Mİ GÖSTERİYOR?
Kulüp çevresinden resmi bir açıklama gelmezken, Ronaldo'nun yaşananlara tepki olarak sahaya çıkmadığı iddiaları güç kazandı. Taraftarlar ve spor kamuoyu, bu kararın teknik bir tercih mi yoksa yönetimle yaşanan bir sorun mu olduğunu merak ediyor.
RONALDO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR
Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki geleceğine dair henüz net bir açıklama yapılmış değil. Yıldız ismin üst üste maç kaçırması, olası bir ayrılık senaryosunu da gündeme getirirken, önümüzdeki günlerde kulüpten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.