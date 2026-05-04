Roma Fiorentina maçı hangi kanalda, Roma Fiorentina nereden CANLI izlenir?

Roma ve Fiorentina arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın canlı yayın bilgilerine yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle “Roma Fiorentina maçı nereden canlı izlenir?” sorusu sıkça araştırılırken, maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve dijital platform seçenekleri merak ediliyor. Serie A heyecanı, bu önemli karşılaşmayla birlikte futbolseverlere ekran başında büyük bir rekabet sunacak.

ROMA – FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A’nın dikkat çeken karşılaşmalarından Roma ile Fiorentina mücadelesi, futbolseverler tarafından S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Kritik karşılaşma, farklı yayın platformları üzerinden şifreli yayınla izleyiciyle buluşacak.

ROMA – FIORENTINA MAÇI YAYIN PLATFORMU VE İZLEME BİLGİLERİ

S Sport 2 kanalı, Turkcell TV+ 78 numaralı kanal üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. S Sport Plus ise internet tabanlı yayın platformu üzerinden erişim sağlarken, Tivibu Spor 1 de Tivibu 78 numaralı kanal üzerinden futbolseverlere ulaşmaktadır.

ROMA – FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Serie A kapsamında oynanacak Roma – Fiorentina karşılaşması, 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

ROMA – FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadele saat 21:45’te başlayacak. Gece oynanacak karşılaşma, İtalya Serie A heyecanını ekranlara taşıyacak.

ROMA – FIORENTINA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Roma ile Fiorentina arasındaki Serie A karşılaşması, İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Roma, taraftarı önünde sahaya çıkacak.