Roblox açılacak mı? SON DAKİKA! Roblox ne zaman açılacak?

Dünyanın en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Roblox, Türkiye’de yaşanan erişim engeli nedeniyle uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Özellikle çocuklar ve gençler arasında geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan platform için “yeniden açılacak mı?” sorusu, 2026 yılı itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

ROBLOX AÇILACAK MI?

Türkiye’de Roblox’a erişimin yeniden sağlanıp sağlanmayacağı, birkaç temel faktöre bağlı olarak şekilleniyor. Platform, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek adına önemli bir adım atarak 31 Aralık 2025 tarihinde “Roblox Turkey Teknolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi” adıyla yerel bir ofis kurdu.

Bu gelişme, Türk yetkililer nezdinde “yerel muhataplık” sorununu çözmeye yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin temel odağında şu başlıklar bulunuyor:

İçerik denetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi

Çocuk kullanıcıların güvenliğinin artırılması

Türkiye’deki yasal düzenlemelere tam uyum sağlanması

Ancak erişim engelinin bir mahkeme kararıyla uygulanmış olması sürecin en kritik noktası. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan bu kararın kaldırılması için yine hukuki bir değerlendirme ve yeni bir mahkeme kararı gerekiyor.

Bu nedenle Roblox’un yeniden açılması yalnızca teknik ya da idari düzenlemelerle değil, aynı zamanda yargı sürecinin tamamlanmasıyla mümkün olacak.

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?

Kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında kesin tarih geliyor. Ancak mevcut durumda Roblox’un Türkiye’de ne zaman erişime açılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ROBLOX NEDEN KAPANMIŞTI?

Roblox’a Türkiye’de erişim engeli getirilmesinin arkasında, temel olarak içerik denetimi ve kullanıcı güvenliğiyle ilgili endişeler yer alıyor. Özellikle çocuklara yönelik içeriklerin yeterince kontrol edilmediği ve bazı içeriklerin yerel mevzuata aykırı olabileceği yönündeki değerlendirmeler süreci tetikledi.