Robin Hood filmi ne zaman, nerede çekildi, Robin Hood filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Robin Hood filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Robin Hood filmini izleyecek olanların merak ettiği Robin Hood konusu nedir, Robin Hood oyuncuları kimler ve Robin Hood özeti gibi konuları inceliyoruz.

ROBİN HOOD FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, bildiğimiz neşeli hırsız Robin Hood yerine, Kral Richard'ın ordusunda görev yapan okçu Robin Longstride'ın hikayesine odaklanır. Kralın Fransa'daki bir kuşatmada ölmesinin ardından Robin ve arkadaşları İngiltere'ye döner. Robin, ölen bir şövalyenin vasiyetini yerine getirmek için Nottingham'a gider ve burada dul kalan Lady Marion ile tanışır.

Ancak İngiltere, yeni Kral John’un ağır vergileri ve iç karışıklıklarla boğuşmaktadır. Robin, halkı ezen bu sisteme ve ülkeyi işgal etmek isteyen Fransızlara karşı direnişin sembolü haline gelerek bildiğimiz efsanevi kahraman dönüşür.

ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dev bir bütçeyle çekilen filmde, Hollywood'un en güçlü isimleri bir araya geliyor:

• Russell Crowe: Robin Longstride / Robin Hood

• Cate Blanchett: Marion Loxley

• Mark Strong: Sir Godfrey (Kralın hain danışmanı)

• Oscar Isaac: Kral John

• William Hurt: William Marshal

• Max von Sydow: Sir Walter Loxley

• Danny Huston: Kral Richard

ROBİN HOOD FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Prodüksiyon kalitesiyle göz dolduran film, 2009 yılında çekilmiş ve 14 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girmiştir. Filmin çekimleri büyük oranda İngiltere ve Galler'in büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi:

• İngiltere (Surrey): Sherwood Ormanı sahneleri ve Nottingham köyü sahneleri için Surrey'deki Hampton Estate ve Bourne Woods kullanıldı.

• Galler (Pembrokeshire): Filmin en görkemli sahnelerinden biri olan Fransız istilası ve kumsal savaşı, Freshwater West sahilinde çekildi.

• Hertfordshire: Meşhur kule sahneleri ve bazı iç çekimler için Ashridge Park tercih edildi.

ROBİN HOOD FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin finali, efsanenin başlangıcına bir köprü kurar. Fransız ordusuna karşı kazanılan büyük zaferden sonra Kral John, Robin’in halk üzerindeki etkisinden korkar ve ona verdiği sözü tutmaz. Robin’i "kanun kaçağı" (outlaw) ilan eder.

Filmin son sahnelerinde Robin, Lady Marion ve sadık dostlarıyla birlikte Sherwood Ormanı’na çekilir. Kralın askerlerinden kaçarak ormanda kendi topluluğunu kuran Robin, artık resmen "Robin Hood" olarak anılmaya başlar. Ekran kararmadan hemen önce beliren "Böylece efsane başlar" yazısı, izleyiciye tanıdığımız o klasik Robin Hood hikayesinin asıl şimdi başladığını müjdeler.

EFSANENİN DOĞUŞU: NEDEN İZLEMELİSİNİZ?

Ridley Scott'ın bu versiyonu, diğer Robin Hood filmlerinden farklı olarak daha ciddi ve epik bir savaş filmi havasındadır. Eğer tarihi dramaları, muazzam okçuluk sahnelerini ve bir kahramanın kimlik arayışını seviyorsanız, bu 140 dakikalık görsel şölen arşivinizde mutlaka yer almalı.