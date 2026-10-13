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“Breaking Bad” dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandırarak dünya çapında tanınan ABD’li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberi hayranları ve dizi dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ölüm şekline ilişkin gelişmeler de merak konusu oldu. Peki, RJ Mitte neden öldü? RJ Mitte intihar mı etti? Detaylar...

RJ MITTE NEDEN ÖLDÜ?

Dünyaca ünlü “Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakterini canlandıran RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun temsilcisi, Mitte’nin ölümünü yaptığı açıklamayla duyurdu.

ABD basınında yer alan bilgilere göre Mitte, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve incelemenin sürdüğü belirtildi.

Mitte’nin temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, oyuncu “sevgili oyuncu, hayırsever ve tutkulu engelli hakları savunucusu” olarak anıldı. Açıklamada ayrıca Mitte’nin kendi deneyimlerinden yararlanarak engellilik konusunda farkındalık ve kapsayıcılık çalışmalarına katkı sunduğu belirtildi.

Oyuncunun gerçek adı Roy Frank Mitte III’tü. 2008-2013 yılları arasında yayımlanan “Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat veren Mitte, yapımın 56 bölümünde rol aldı. Dizide Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White’ın oğlunu oynayan oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

RJ Mitte, yaşamının son döneminde de “Breaking Bad” ile olan bağını sürdürdü. Ölümünden 5 gün önce yaptığı son sosyal medya paylaşımında, dizideki karakterini yeniden canlandırmak istediğini ifade etti.

RJ MITTE İNTİHAR MI ETTİ?

RJ Mitte’nin ölümünün intihar olduğu bildirildi. Oyuncunun temsilcisinin açıklamasına ilişkin güncel haberlerde, ölüm nedeninin intihar olarak doğrulandığı aktarıldı.

Bununla birlikte olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Yetkililerin incelemesi devam ederken, ölümün koşullarına ilişkin bunun dışında ayrıntı paylaşılmadı.

Serebral palsi ile yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanı sıra engellilik konusunda farkındalık çalışmalarına verdiği destekle de tanınıyordu. Oyuncunun ölümü, “Breaking Bad” hayranları arasında büyük üzüntüye neden oldu.