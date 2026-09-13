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REYTİNG SONUÇLARI: 12 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Güller ve Günahla, Gönül Dağı, Mercan Köşk

REYTİNG SONUÇLARI: 12 Eylül Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Güller ve Günahla, Gönül Dağı, Mercan Köşk
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Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Mercan Köşk gibi yapımların ekrana geldiği Cumartesi akşamının reyting sonuçları izleyicilerin gündeminde. Televizyon izleyicileri, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi yapımın zirveye yerleştiğini araştırıyor. Peki, 12 Eylül reyting sonuçlarında birinci olan yapım hangisi?

Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıktı. Ekran başındaki izleyiciler, yapımların Total, AB ve ABC1 gruplarındaki performansını merak ederken “12 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu, hangi dizi birinci?” sorusuna yanıt arıyor. İşte gecenin reyting sıralaması...

12 EYLÜL 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

12 Eylül 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanan yapımların reyting sıralaması belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları Total, AB ve ABC1 kategorilerinde izleyicilerin karşısına çıkan sonuçlarla netlik kazandı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Mercan Köşk ve MasterChef Türkiye arasındaki sıralama dikkat çekti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

12 Eylül Cumartesi günü Total reyting kategorisinin zirvesinde Güller ve Günahlar yer aldı. Listenin ikinci sırasında Gönül Dağı bulunurken, Mercan Köşk üçüncü sırada yer aldı. Böylece Cumartesi akşamının Total kategorisindeki birincisi Güller ve Günahlar oldu.

AB REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

AB kategorisinde zirve MasterChef Türkiye'nin oldu. Listenin ikinci sırasında Güller ve Günahlar yer alırken, üçüncü sırayı Mercan Köşk aldı. MasterChef Türkiye, AB grubunda rakiplerini geride bırakarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 reyting sıralamasında da MasterChef Türkiye birinci sırada yer aldı. Güller ve Günahlar ikinci olurken, Mercan Köşk üçüncü sırada listeye girdi. Böylece MasterChef Türkiye, AB'nin ardından ABC1 kategorisinde de zirvedeki yerini aldı.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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