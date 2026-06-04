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Reha Muhtar aslen nereli? Reha Muhtar Türk mü, kökeni nedir?

Reha Muhtar aslen nereli? Reha Muhtar Türk mü, kökeni nedir?
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Reha Muhtar, Türk televizyon haberciliğinde uzun yıllardır tanınan, haber sunuculuğu ve köşe yazarlığı kimliğiyle öne çıkmış önemli medya isimlerinden biridir. Özellikle “Reha Muhtar aslen nereli?” ve “Reha Muhtar Türk mü, kökeni nedir?” gibi sorular, hem biyografik merak hem de dijital arama trendleri açısından sıkça gündeme gelmektedir.

Reha Muhtar, Türk televizyon haberciliğinin en tanınan isimlerinden biri olarak uzun yıllar ekranlarda yer almış, özellikle haber sunuculuğu ve köşe yazarlığı kimliğiyle kamuoyunda geniş bir bilinirlik kazanmıştır. Peki,  Reha Muhtar aslen nereli? Reha Muhtar Türk mü, kökeni nedir? Detaylar...

REHA MUHTAR ASLEN NERELİ?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya gelmiş ve doğma büyüme İstanbul’da yetişmiştir. Bu nedenle sosyal yaşamı ve eğitim hayatı Türkiye’de şekillenmiş, özellikle İstanbul merkezli medya kariyeri ile tanınmıştır.

Ailesel kökeni incelendiğinde Muhtar’ın baba tarafının Kerkük’e dayandığı görülmektedir. Babası, akademisyen Prof. Dr. Cemal Muhtar olup Kerkük kökenli bir aileden gelmektedir. Bu bağlamda Reha Muhtar’ın kökleri Irak Türkmenlerinin yoğun olarak yaşadığı Kerkük bölgesine uzanmaktadır.

Prof. Dr. Cemal Muhtar, akademik kariyeri boyunca Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında öğretim üyeliği yapmıştır. Ailenin Türkiye’ye yerleşmesiyle birlikte Reha Muhtar İstanbul’da büyümüş ve eğitimini burada tamamlamıştır.

Bu nedenle biyografik açıdan bakıldığında Reha Muhtar’ın “aslen Kerküklü bir aileden gelen, doğma büyüme İstanbullu bir medya profesyoneli” olduğu ifade edilmektedir.

REHA MUHTAR TÜRK MÜ, KÖKENİ NEDİR?

Reha Muhtar’ın kökeni, hem kültürel hem de ailevi bağlamda çok yönlü bir yapıya sahiptir. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır ve mesleki yaşamını Türkiye’de sürdürmüştür. Bu yönüyle Türk medya tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Köken açısından değerlendirildiğinde ise baba tarafından Irak’ın Kerkük bölgesine uzanan bir Türkmen geçmişi bulunmaktadır. Irak Türkmenleri, tarihsel olarak Türk kültürüyle bağlantılı etnik topluluklardan biri olarak bilinir ve özellikle Kerkük bölgesinde yoğunlaşmışlardır.

Muhtar’ın babası Prof. Dr. Cemal Muhtar, Kerkük doğumlu bir akademisyen olup Türkiye’ye göç ederek akademik hayatına burada devam etmiştir. Bu göç süreci, ailenin Türkiye ile bağlarını güçlendirmiş ve Reha Muhtar’ın kültürel kimliğinin Türkiye’de şekillenmesine zemin hazırlamıştır.

Bu çerçevede Reha Muhtar’ın kökeni, Irak Türkmeni bir aile geçmişi ile Türkiye’de doğup büyüyen bir yaşam çizgisinin birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla hem Türk vatandaşı hem de Kerkük Türkmeni kökenli bir aileden gelen bir medya figürü olarak değerlendirilir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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