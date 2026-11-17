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Regl döneminde kişisel bakımına devam etmek isteyen kadınların merak ettiği konular arasında saç boyama da yer alıyor. Adetliyken saç boyamanın dinen sakıncalı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, regl iken saç boyanır mı, adetliyken saç boyanır mı? Detaylar haberimizde.

ADETLİYKEN SAÇ BOYANIR MI?

Diyanet'in konuya ilişkin açıklamasına göre, saç boyatmak tek başına gusle veya namaz abdestine engel değildir. Boyanın saç üzerinde suyun temasını önleyen kimyasal bir tabaka oluşturmaması gerekir.

Diyanet'in aktardığı bilgiye göre, boya saç üzerinde suyun temasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı sürece gusle ve namaz abdestine engel teşkil etmez. Bu açıklama, saç boyasının abdest ve gusül açısından değerlendirilmesine ilişkindir.

DİYANET'E GÖRE REGL İKEN SAÇ BOYATMAK CAİZ Mİ?

Diyanet'in saç boyamaya ilişkin açıklamasında, kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamalarının dinî hükmü ele alınıyor. Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olmasının dinin tavsiye ettiği hususlar arasında bulunduğu belirtiliyor.

Açıklamada, saç temizliği ve bakımının yanı sıra saç boyamanın da Hz. Peygamber'in teşvik ettiği uygulamalar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Başkalarını yanıltma amacı taşımamak şartıyla saç, sakal ve bıyık boyanabileceği aktarılıyor.

Bu çerçevede Diyanet'in verdiği bilgilerde, adet döneminde saç boyamayı ayrıca yasaklayan bir hüküm yer almıyor.

KADINLARIN SAÇINI BOYAMASINDA DİNEN SAKINCA VAR MI?

Diyanet'in açıklamasına göre kadınların saçlarını boyaması konusunda renk bakımından bir sınırlama bulunmuyor. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesi olarak belirtiliyor.