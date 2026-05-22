Recep İvedik hangi otelde çekildi, Recep İvedik nerede çekildi, Recep İvedik 1 ne zaman çıktı?

“Recep İvedik nerede çekildi ve ilk film ne zaman vizyona girdi?” sorusu, Türk sinemasının en popüler komedi serilerinden biri olan Recep İvedik’e dair merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Filmin çekim lokasyonları ve çıkış tarihi, izleyiciler tarafından yoğun şekilde sorgulanmaya devam ediyor.

RECEP İVEDİK SERİSİ 2008 YILINDA BAŞLADI

2008 yılında vizyona giren Recep İvedik filmi, Şahan Gökbakar’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı yapım olarak Türk sinema tarihine damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Togan Gökbakar’ın oturduğu film, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak gişede önemli bir başarı elde etti. Komedi türündeki yapım, yıllar içinde kült bir serinin başlangıcı haline geldi.

RECEP İVEDİK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik, sokakta bulduğu bir cüzdanı sahibine ulaştırmak için Antalya’ya doğru yola çıkmasıyla başlayan eğlenceli bir hikâyeyi konu alıyor. Yolculuk sırasında başına gelen olaylar ve Antalya’da karşılaştığı gelişmeler, filmin komedi dozunu artırıyor. Hikâyenin ilerleyen kısmında ise Recep’in çocukluk aşkıyla karşılaşması olayları farklı bir noktaya taşıyor.

RECEP İVEDİK OYUNCU KADROSU

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, Fatma Toptaş, Lemi Filozof, Hakan Bilgin ve Tuluğ Çizgen gibi isimler de oyuncu kadrosunda bulunuyor. Geniş kadrosuyla dikkat çeken yapım, Türk sinemasının en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alıyor.

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filmi İstanbul’un Güngören ilçesi ve Antalya’da çekildi. Özellikle Antalya sahneleri filmde önemli bir yer tutarken, bazı çekimlerin Nashira Resort & Spa Otel’de gerçekleştirildiği biliniyor. Film, hem şehir sahneleri hem de tatil konseptli otel çekimleriyle dikkat çekiyor.

RECEP İVEDİK 1 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Recep İvedik’in ilk filmi 22 Şubat 2008 tarihinde sinemaseverlerle buluştu. Gösterime girdiği dönemde büyük bir gişe başarısı elde eden yapım, yaklaşık 30 milyon TL’nin üzerinde hasılat yaparak yılın en çok izlenen filmleri arasında yer aldı.