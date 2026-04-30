Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?

Gülmek isteyenlerin vazgeçilmez durağı olan fenomen seride yeni bir dönem başlıyor ve taraftarlar Recep İvedik 8 ne zaman çıkıyor merakıyla arama motorlarına akın ediyor. 2022'de yayınlanan yedinci filmin ardından verilen kısa ara, Şahan Gökbakar'ın sürpriz duyurusuyla sona erdi. 2026 yılı içerisinde izleyiciyle buluşacağı kesinleşen yapımın, sinemalarda mı yoksa yine bir dijital platformda mı yer alacağı tartışılırken; serinin yeni rotası ve muhtemel konusu hakkında ilk bilgiler sızmaya başladı. İşte Recep İvedik 8 hakkında bilinen her şey...

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun süredir sessizliğini koruyan Şahan Gökbakar, Instagram hesabından yaptığı "RECEP in da hauuuusssss!!! Başlıyoruz... Rİ8" açıklamasıyla sosyal medyayı salladı. Karakterin yeni bir görseliyle birlikte paylaşılan bu not, serinin sekizinci filmi için motor denileceğinin ilk resmi kanıtı oldu. Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan bu duyuru, "Recep İvedik efsanesi geri dönüyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

RECEP İVEDİK 8 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gökbakar'ın daha önce yaptığı "2026'da baba sağlam geliyor" vurgusuyla birleşen bu yeni paylaşım, filmin takvimini de netleştirdi. 2026 yılının yaz aylarında izleyiciyle buluşması planlanan yapımın, serinin bir önceki halkasında olduğu gibi iki parça halinde yayınlanabileceği de kulislerde konuşulan iddialar arasında. Çekimlerin önümüzdeki aylarda başlaması ve yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

SERİNİN YENİ ROTASI VE KONUSU MERAK EDİLİYOR

Recep İvedik 7'de şehir hayatından kaçıp köy yaşamına adım atan karakterin, sekizinci filmde hangi maceralara atılacağı şimdilik sır gibi saklanıyor. Ancak Gökbakar'ın "Başlıyoruz" mesajı, senaryo aşamasının tamamlandığını ve prodüksiyon sürecine geçildiğini gösteriyor. Her filmde farklı bir toplumsal konuyu kendi mizah anlayışıyla ele alan karakterin, 2026'daki yeni durağının neresi olacağı şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.