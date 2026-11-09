Recep İvedik 7 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 7 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Recep İvedik 7, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve 9 Aralık 2022'de Disney+ platformunda yayınlanan bir komedi filmi. Filmin çekimleri 2021 yılında İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Kozak Yaylası ve çevresindeki köylerde yapıldı. Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı filmde, Recep İvedik'in babaannesinden kalan köy evine taşınmasıyla başlayan maceralar anlatılıyor. İşte Recep İvedik 7 filmine ilişkin merak edilenler.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 filminin çekimleri İzmir'de yapıldı. Film, ağırlıklı olarak Bergama ilçesine bağlı Kozak Yaylası'nda çekildi. Bölgenin doğal güzellikleri, çam ormanları ve köy dokusu, filmin hikâyesine uygun bir atmosfer oluşturdu. Çekimler sırasında Kozak Yaylası'ndaki köyler ve çevresi de mekân olarak kullanıldı.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 7 filminin çekimleri 2021 yılında yapıldı. Film, 9 Aralık 2022'de Disney+ platformunda yayınlandı. Recep İvedik serisinin önceki filmleri sinemalarda vizyona girerken, yedinci film doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluştu.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Recep İvedik 7 filmini Togan Gökbakar yönetti. Filmin senaryosu ise Togan Gökbakar ile Şahan Gökbakar tarafından yazıldı.

RECEP İVEDİK 7 FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Recep İvedik 7 filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Şahan Gökbakar: Recep İvedik

Nurullah Çelebi: Nurullah Sağlam

Öznur Serçeler: Avukat Büşra Altın

Eray Türk: Öğretmen Kemal

İrfan Kangı: Erdem Çökelek

Murat Ergür: Muhtar Asım Civan

Mehmet İlhami Adsal: Enver Çökelek

Turgut Çalhan: Salih Abi

Fatih Batı: Martı Bıyık Fatih

Barış Ali Çeliker: Bilya Cemal

Murat Dalkılıç: Kendisi

RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NE?

Recep İvedik 7, İstanbul'da artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmakta zorlanan Recep İvedik'in, babaannesinden kalan köy evine taşınmaya karar vermesiyle başlıyor. Yol arkadaşı Nurullah ile birlikte köye yerleşen Recep, burada bölgede yapılması planlanan büyük bir projeden haberdar oluyor. Projenin köyün doğasını tehdit ettiğini fark eden Recep, buna karşı çıkmaya karar veriyor. Nurullah ve komşusu Avukat Büşra Altın ile birlikte köylüleri bir araya getiren Recep, kendini bir anda direnişin lideri olarak buluyor. Her zamanki tarzıyla olayları içinden çıkılmaz hale getiren Recep, sonunda projeyi durdurmanın bir yolunu buluyor.

RECEP İVEDİK 7 NEREDEN İZLENİR?

Recep İvedik 7 filmi, Disney+ platformunda izlenebiliyor. Film, zaman zaman televizyon kanallarında da yayınlanıyor.