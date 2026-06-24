Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 4 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 4 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 4 konusu nedir, Recep İvedik 4 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 4 özeti gibi konuları inceliyoruz.

Recep İvedik 4 filmi 2013 yılında çekilmiş ve 21 Şubat 2014 tarihinde vizyona girmiştir. Yapım, serinin en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak gösterilirken özellikle çekim mekanlarıyla da büyük ilgi görmüştür. Film, Türkiye’de başlanan çekim planının ardından büyük ölçüde yurt dışında tamamlanmıştır.

Filmin çekimleri büyük oranda Maldivler’de gerçekleştirilmiştir. Özellikle Robinson ve Fun adaları, filmdeki ada ve deniz sahneleri için set olarak kullanılmıştır. Yaklaşık 20 gün süren çekimler boyunca tropikal atmosfer, filmin görsel yapısına önemli katkı sağlamıştır.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Şahan Gökbakar yer alırken, kadroda birçok tanınmış isim de bulunmaktadır. Ali İhsan Varol, İrfan Kangı, Cem Korkmaz, Barış Bulut, Ece İncebay, Ekrem Aral Tuna, Aziz Karakaya ve Berna Üçkaleler gibi oyuncular filmde farklı karakterlere hayat vermiştir. Bu güçlü kadro, filmin komedi temposunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer almıştır.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NE?

Filmde Recep İvedik, mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Çocukların kullandığı boş arsanın satılmasıyla birlikte Recep, bu alanı kurtarmak için mücadeleye girişir. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle çözüm arayan Recep, büyük ödüllü bir yarışmaya katılarak parayı kazanmayı hedefler. Bu süreçte Maldivler’de geçen eğlenceli ve macera dolu olaylar zinciri izleyiciyi komedi dolu bir hikâyeye sürükler.

MALDİVLER’DE GEÇEN KOMEDİ DOLU MACERA

Filmin en dikkat çekici yönlerinden biri, tropikal bir adada geçen sahneleridir. Maldivler’in doğal güzellikleri, film boyunca hem görsel zenginlik hem de hikâyeye farklı bir atmosfer kazandırmıştır. Bu yönüyle Recep İvedik 4, serinin en farklı çekim ortamına sahip yapımlarından biri olarak öne çıkar.