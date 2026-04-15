Real Madrid elendi mi, Bayern Münih Real Madrid kim elendi, yarı finale kim çıktı?

Şampiyonlar Ligi'nde düğüm çözüldü! Allianz Arena'daki ilk randevunun ardından oynanan kritik rövanşta "Bayern Münih - Real Madrid kim elendi?" sorusu yanıt buldu. Milli yıldızımız Arda Güler'in tarihi bir golle damga vurduğu müsabakada, taktik savaşları ve son dakika golleri geceye damga vurdu. Futbol dünyasını sarsan bu eşleşmede Real Madrid turu geçti mi yoksa elendi mi?

REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde taşlar yerinden oynadı! Şampiyonlar Ligi'nin mutlak favorileri arasında gösterilen ve kadrosunda milli yıldızımız Arda Güler'i barındıran Real Madrid elendi. İspanyol devi, yarı final yolunda karşılaştığı dişli rakibi Bayern Münih karşısında beklediği sonucu alamayarak turnuvaya veda etti. Futbol dünyasını sarsan bu sonuçla birlikte, "Kupaların Beyi" olarak bilinen Real Madrid için bu sezonki Avrupa defteri kapanmış oldu.

BAYERN MÜNİH YARI FİNALDE

Nefes kesen eşleşmenin ardından adını bir üst tura yazdıran taraf Alman panzeri oldu. Sahada sergilediği disiplinli oyun ve kritik anlardaki bitiriciliğiyle dikkat çeken Bayern Münih yarı finale çıktı. Real Madrid gibi bir dünya devini turnuva dışına iten Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yolunda en büyük engellerden birini aşarak taraftarlarını sevince boğdu. Allianz Arena’nın kahramanları, yarı final biletini cebine koyarak rakiplerine gözdağı verdi.

ARDA GÜLER'İN GOLÜ YETMEDİ

Maçın başında attığı gollerle tüm Türkiye'yi ve Madrid taraftarlarını heyecanlandıran Arda Güler'in performansı, tur için yeterli olmadı. Milli futbolcumuzun dev maçtaki etkileyici oyunu ve fileleri havalandırması dünya basınında geniş yankı uyandırsa da, Bayern Münih'in geri dönüşüne engel olunamadı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid cephesinde büyük bir hüzün hakim olurken, Arda Güler’in ilk Şampiyonlar Ligi sezonundaki bu dramatik veda uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Arsenal ve Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde eşleşti.