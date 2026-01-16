Real Madrid Barcelona basketbol maçı hangi kanalda? Real Madrid Barcelona CANLI nereden izlenir?

Avrupa basketbolunun iki güçlü temsilcisi Real Madrid ve Barcelona, EuroLeague maçında kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı ekran başından izlemek isteyen sporseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

S Sport Plus, dijital yayın platformu üzerinden internet bağlantısıyla izlenebilmektedir. Karşılaşma, platform aboneleri tarafından şifreli olarak canlı takip edilebilecek.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport kanalı; Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden yayın yapmaktadır. EuroLeague mücadelesi, uydu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Real Madrid ile Barcelona arasındaki EuroLeague karşılaşması, 16 Ocak Cuma günü oynanacak.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadele, 22.45'te başlayacak.

REAL MADRID – BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague kapsamında oynanacak karşılaşma, Madrid'de bulunan WiZink Center'da basketbolseverlerle buluşacak.