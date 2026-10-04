Rashica sakatlandı mı, Rashica kaç maç yok, ne zaman dönecek?

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Beşiktaş cephesinde gözler Milot Rashica'ya çevrildi. "Rashica sakatlandı mı?" sorusu taraftarların gündemine otururken, Kosovalı futbolcunun kaç maç forma giyemeyeceği ve sahalara ne zaman döneceği de merak konusu oldu. Siyah-beyazlıların önemli kozlarından biri olan Rashica'nın sakatlığına ilişkin bilinenler haberimizde...

RASHICA MAÇA YEDEK BAŞLADI

Kosova Teknik Direktörü'nün Avusturya karşısında ilk 11'de şans vermediği Milot Rashica, karşılaşmanın büyük bölümünü yedek kulübesinde takip etti. Deneyimli kanat oyuncusu, ikinci yarının ortalarında, 67. dakikada Baton Zabergja'nın yerine oyuna dahil oldu.

SON DAKİKALARDA SAKATLIK ŞOKU

Hücum hattına hareketlilik getirmesi beklenen Rashica, sahada kaldığı süre boyunca takımına katkı vermeye çalıştı. Ancak mücadelenin bitimine dakikalar kala talihsiz bir sakatlık yaşayan Kosovalı oyuncu, 88. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Rashica'nın yerine Meriton Korenica sahaya girdi.

21 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ

Oyuna girmesinin üzerinden yalnızca 21 dakika geçmişken sakatlanan Rashica, karşılaşmayı kenardan izlemek zorunda kaldı. Kosova ile Avusturya arasındaki mücadele ise 1-1 beraberlikle sona erdi.

RASHICA KAÇ MAÇ YOK, NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaşlı futbolcunun sakatlığının türü ve ciddiyetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rashica'nın kaç maç forma giyemeyeceği ve ne zaman sahalara döneceği, yapılacak detaylı sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak.

GÖZLER BEŞİKTAŞ SAĞLIK EKİBİNDE

Milli aranın ardından Süper Lig mesaisine dönecek Beşiktaş'ta, Rashica'nın durumu yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımın önemli hücum oyuncularından biri olan Kosovalı yıldızın sakatlığının ciddi olmamasını umuyor. Kulüpten yapılacak açıklama, Rashica'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağını belirleyecek.