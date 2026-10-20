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Rapçi Şam kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Şam nereli, kaç yaşında?

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Rapçi Şam kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Şam nereli, kaç yaşında?
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Türk rap müziğinin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Rapçi Şam, müzik kariyeri, yer aldığı gruplar ve solo çalışmalarıyla tanınıyor. Küçük yaşlarda rap müzikle tanışan sanatçı, yıllar içinde farklı projelerde yer alırken son dönemde yayımladığı diss parçasıyla da gündeme geldi. Peki, Rapçi Şam kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Şam nereli, kaç yaşında? Detaylar...

Rap müzik sahnesinde uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Şam, geçmişte yer aldığı müzik grupları ve seslendirdiği parçalarla adından söz ettiriyor. Müzik kariyerine çocuk yaşlarda başlayan sanatçı, farklı çalışmaları ve son dönemde sosyal medyada gündeme gelen açıklamalarıyla merak ediliyor. Peki, Rapçi Şam kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Şam nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

RAPÇİ ŞAM KİMDİR?

Şam, gerçek adıyla Şamil Oymak, 1997 yılında İstanbul'da doğan Türk rap sanatçısıdır. Henüz 10 yaşındayken rap müzikle tanışan sanatçı, o dönemden itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Babası Ali Oymak da Şam'ın müzik kariyerinde önemli bir rol oynadı.

Müzik kariyeri boyunca İstanbul Trip ve Kadıköy Acil gibi rap gruplarında yer alan Şam, bu gruplarla birlikte tanınmaya başladı. Sanatçı, rap müzik çalışmalarının yanı sıra farklı projelerde de görev aldı. 2014 yılında Delusion/Sanrı adlı kısa filmin müziklerini hazırlaması, kariyerindeki çalışmalar arasında yer aldı.

Üniversite eğitimine birinci sınıfta ara veren Şam, öğrenmeyi öğrendikten sonra eğitim hayatına devam etmenin gereksiz olduğunu düşündüğü için bu kararı aldı. Müzik çalışmalarını sürdüren sanatçı, seslendirdiği çeşitli parçalarla kariyerine devam etti.

RAPÇİ ŞAM GERÇEK ADI NEDİR?

Rapçi Şam'ın gerçek adı Şamil Oymak'tır. Sanatçı, müzik çalışmalarında Şam sahne adını kullanıyor. Babası Ali Oymak'ın müzik kariyerinde önemli bir rol oynadığı belirtilen Şam, rap müzikle henüz çocuk yaşlarda tanıştı.

Şamil Oymak, müzik yolculuğunda İstanbul merkezli rap gruplarında yer alarak tanınmaya başladı. Kadıköy Acil ve İstanbul Trip gibi oluşumlarla çalışması, kariyerinin öne çıkan dönemleri arasında bulunuyor. Sanatçı, grup çalışmalarının yanı sıra farklı parçalarla müzik üretimini sürdürdü.

RAPÇİ ŞAM NERELİ?

Rapçi Şam, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Karslı olan sanatçının doğum yeri İstanbul olarak biliniyor.

RAPÇİ ŞAM KAÇ YAŞINDA?

1997 doğumlu rapçi Şam, 2026 yılı itibarıyla doğum günü geçmişse 29 yaşındadır. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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