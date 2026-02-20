Haberler

Ramazan Sevinci nerede çekiliyor, TRT 1 Ramazan iftar programı nerede çekiliyor?
Güncelleme:
TRT 1'in Ramazan ayına özel hazırladığı iftar programı Ramazan Sevinci, izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Programın samimi atmosferi ve manevi havası dikkat çekerken, "Ramazan Sevinci nerede çekiliyor, TRT 1 Ramazan iftar programı hangi şehirde hazırlanıyor?" soruları da merak konusu oldu. İşte Ramazan Sevinci'nin çekildiği yer ve programa dair tüm detaylar…

Ramazan ayının vazgeçilmez ekran buluşmalarından biri olan Ramazan Sevinci, her akşam iftar öncesi izleyiciyle buluşuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan programın çekim mekanı, izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Peki TRT 1 Ramazan iftar programı Ramazan Sevinci nerede çekiliyor, çekimler hangi şehirde yapılıyor? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde…

İFTAR ÖNCESİ EKRANLARDA RAMAZAN SEVİNCİ

Ramazan ayının manevi atmosferi, iftar saatine yaklaşırken ekranlara taşınıyor. İftar vakti öncesinde yayınlanacak olan Ramazan Sevinci programı, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

HER GÜN FARKLI KONUKLARLA ZENGİN İÇERİK

Programda her gün farklı akademisyenler, yazarlar ve sanatçılar konuk olarak yer alacak. Konuklar, Ramazan ayının anlamını bilimsel, kültürel ve sanatsal bakış açılarıyla ele alarak izleyicilere farklı perspektifler sunacak. Böylece program, sadece bir sohbet değil; aynı zamanda düşündüren ve besleyen bir içerik yapısı ortaya koyacak.

HUZUR VEREN BİR İFTAR BEKLEYİŞİ

Ramazan Sevinci, bilgilendirici anlatımı ve sakin atmosferiyle iftar vaktini bekleyen izleyicilere huzurlu bir eşlik sunacak. Manevi sohbetler, anlamlı paylaşımlar ve Ramazan'a özgü temalarla program, günün yorgunluğunu hafifletmeyi amaçlıyor.

ÇEKİM MEKÂNI MERAK KONUSU

Ramazan Sevinci programı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yapılıyor.

500

