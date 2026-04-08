Türkiye’de finans dünyasının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Ramazan Başak, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun (MASAK) eski Başkan Yardımcısı olarak yürüttüğü kritik görevlerin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ramazan Başak kimdir? MASAK Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak neden gözaltına alındı? Detaylar...

RAMAZAN BAŞAK KİMDİR?

Ramazan Başak, 1961 yılında Uşak’ta doğdu. Eğitim hayatına Tapu Kadastro Meslek Lisesi’nde başlayan Başak, 1979 yılında mezun oldu ve mezuniyetinin ardından Tapu ve Kadastro teşkilatında fen memuru olarak görev yaptı.

1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tamamlayan Başak, aynı yıl Hazine Müsteşarlığı bünyesinde Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992 yılında yeterlilik sınavını kazanarak Bankalar Yeminli Murakıplığı görevine atandı.

Uzun yıllar boyunca mali denetim ve finans sektöründe üst düzey görevler üstlenen Başak, Türkiye’nin finansal sistemine yönelik soruşturmalarda etkin rol aldı. Bu kariyerinin ardından Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı ve ülkenin mali denetim süreçlerinde kritik sorumluluklar üstlendi.

MASAK ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI RAMAZAN BAŞAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başak’a yöneltilen iddialar “borsa manipülasyonu” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” şeklinde özetleniyor.

Gözaltı Operasyonu

Jandarma ekipleri, Ramazan Başak’ın evinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun ardından Başak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.