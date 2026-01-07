Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı? Rahmi Özkan neden yok?

Geçtiğimiz hafta Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Rahmi Özkan ile sunucu Müge Anlı arasında yaşanan gerilim, izleyicilerin dikkatini çekti. Tartışmanın ardından Rahmi Özkan, programda yer almamaya başladı ve sosyal medyada "Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?" ve "Rahmi Özkan neden yok?" soruları gündeme geldi.

RAHMİ ÖZKAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri, son günlerde Rahmi Özkan'ın programda yer almamasını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında Müge Anlı ile Rahmi Özkan arasında bir tartışma yaşanmıştı. Tartışma esnasında Müge Anlı, Rahmi Özkan'a "Benim programımda böyle şeyler konuşmayın" uyarısında bulunmuş ve ikili arasında gerilim oluşmuştu.

Ertesi günden itibaren Rahmi Özkan, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında yer almadı. Bu durum, izleyiciler arasında "Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?" sorusunun sıkça sorulmasına yol açtı.

Program sırasında Müge Anlı, konuyla ilgili olarak izleyicileri bilgilendirdi ve Rahmi Özkan'ın yokluğunun nedenini açıkladı.

RAHMİ ÖZKAN NEDEN YOK?

Rahmi Özkan'ın Müge Anlı ile Tatlı Sert'te neden görünmediği sorusuna yanıt, programda açıklandı. Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın eşinin yoğun bakımda olduğunu ve acil bir ameliyat geçirdiğini söyledi.

Anlı'nın açıklamalarına göre, Rahmi Özkan'ın eşi Güzin hanım, midesiyle ilgili bir ameliyat planlanırken kalbiyle ilgili ciddi bir sorun yaşadı ve apar topar ameliyata alındı. Müge Anlı, eşinin sağlık durumunun şu an iyi olduğunu ve ailedeki endişelerin sürdüğünü dile getirdi.

Bu gelişmeler nedeniyle Rahmi Özkan, bir süreliğine programa katılamıyor. Müge Anlı, izleyicilerden dualarını eksik etmemelerini rica etti ve Rahmi Özkan'ın pazartesi günü yayına dönmesinin beklendiğini ifade etti.

RAHMİ ÖZKAN'IN HASTALIĞI NE?

Bazı izleyiciler, Rahmi Özkan'ın programdan yokluğunu yanlış anlayarak onun hastalandığını düşündü. Ancak açıklamalara göre, Rahmi Özkan'ın kendisi hasta değil; programdan uzak kalmasının nedeni eşinin sağlık durumu.