Rahmi Koç ne dedi? Rahmi Koç Kürt kadınları hakkında fıkra olayı nedir, ne dedi?

İş insanı Rahmi Koç’un İzmir’de katıldığı bir hastane açılışında yaptığı konuşma kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Rahmi Koç fıkra olayı nedir? Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından başlayan tartışmalar sonrasında hakkında soruşturma açılırken, Koç yazılı bir açıklamayla özür diledi.

RAHMİ KOÇ KÜRT KADINLARINA NE DEDİ?

İzmir’de faaliyete geçen bir hastanenin açılış törenine katılan Rahmi Koç, açılışın ardından hasta ve muayene odalarını gezerken davetlilere bir fıkra anlattı. Tören sırasında kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medya platformlarında paylaşılırken, fıkrada geçen ifadeler kısa sürede gündem oldu ve çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi.

Koç, anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından çok sayıda kişi söz konusu ifadelerin Kürt kadınlarına yönelik ayrımcı bir dil taşıdığını savundu ve Koç’tan özür talep etti.

RAHMİ KOÇ NE DEDİ, FIKRA OLAYI NEDİR?

İzmir’deki hastane açılışında anlatılan fıkranın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte konu geniş yankı buldu. Tartışmaların büyümesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Rahmi Koç hakkında “Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma kararı kamuoyunda dikkatle takip edilirken, olay sosyal medya platformlarında da gündemde kaldı.

Eleştirilerin ardından Rahmi Koç yazılı bir açıklama yayımlayarak özür diledi. Koç açıklamasında, “Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.