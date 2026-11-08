Radyoaktif özelliğinden ötürü yüksek düzeyde zehirli olan, 1898'de Marie Curie ve Pierre Curie tarafından keşfedilen 'Polonyum' adlı element,...

Polonyum elementi, adını Polonya'dan alıyor. Marie Curie, 1898'de eşi Pierre Curie ile birlikte keşfettiği elemente, doğduğu ülke olan Polonya'nın adını verdi. O dönemde Polonya bağımsız bir devlet değildi ve topraklarının bir bölümü Rusya, Prusya ve Avusturya arasında paylaşılmıştı. Marie Curie, elemente bu adı vererek ülkesinin durumuna dünyanın dikkatini çekmeyi amaçladı. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

RADYOAKTİF ÖZELLİĞİNDEN ÖTÜRÜ YÜKSEK DÜZEYDE ZEHİRLİ OLAN, 1898'DE MARIE CURIE VE PIERRE CURIE TARAFINDAN KEŞFEDİLEN "POLONYUM" ADLI ELEMENT, ADINI HANGİSİNDEN ALIR?

A) "Polo" adlı spordan

B) "Polonya" adlı ülkeden

C) "Marco Polo" adlı seyyahtan

D) Kuzey Kutbu'ndan

Doğru cevap: B) "Polonya" adlı ülkeden

POLONYUM NEDİR?

Polonyum, periyodik tabloda Po simgesiyle gösterilen ve atom numarası 84 olan radyoaktif bir element. Doğada oldukça nadir bulunan polonyum, uranyum cevherlerinde çok küçük miktarlarda yer alıyor. Yaydığı yoğun radyasyon nedeniyle son derece zehirli olan polonyum, insan sağlığı için çok tehlikeli maddeler arasında gösteriliyor. Elementin polonyum 210 izotopu, 2006 yılında Londra'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesiyle dünya gündemine geldi.

POLONYUM NASIL KEŞFEDİLDİ?

Marie Curie ve Pierre Curie, uranyum cevheri olan uraninit üzerinde yaptıkları çalışmalarda cevherin, içerdiği uranyumdan çok daha fazla radyasyon yaydığını fark etti. Bu durumun cevherde bilinmeyen başka elementlerin bulunmasından kaynaklandığını düşünen çift, Temmuz 1898'de polonyumu keşfetti. Curie çifti, aynı yılın aralık ayında ise radyum elementini keşfetti.

MARIE CURIE KİMDİR?

Marie Curie, 7 Kasım 1867'de Polonya'nın başkenti Varşova'da doğdu. Asıl adı Maria Sklodowska olan bilim insanı, eğitimini sürdürmek için Fransa'ya gitti ve burada Pierre Curie ile evlendi. Radyoaktivite alanındaki çalışmalarıyla tanınan Marie Curie, 1903'te Nobel Fizik Ödülü'nü, 1911'de ise Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı. Curie, Nobel Ödülü alan ilk kadın ve iki farklı bilim dalında Nobel Ödülü kazanan ilk bilim insanı oldu.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

"Polo" adlı spordan: Polo, at üzerinde sopalarla oynanan bir takım sporu. İsim benzerliği nedeniyle akla gelebilse de polonyum elementinin adıyla bir ilgisi bulunmuyor.

"Marco Polo" adlı seyyahtan: Marco Polo, 13. yüzyılda Asya'ya yaptığı yolculuklarla tanınan Venedikli seyyah. Polonyumun adı bu ünlü gezginden gelmiyor.

Kuzey Kutbu'ndan: Kuzey Kutbu'nun İngilizce karşılığı olan "North Pole" ifadesindeki "pole" kelimesi, polonyumla benzer görünse de elementin adı Kuzey Kutbu'ndan gelmiyor.