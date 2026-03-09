Haberler

QNB çöktü mü? QNB mobil neden girilmiyor, problem mi var 9 Mart Pazartesi!

QNB çöktü mü? QNB mobil neden girilmiyor, problem mi var 9 Mart Pazartesi!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

QNB internet bankacılığı çöktü mü, neden hata veriyor merak ediliyor. QNB kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı.

QNB internet bankacılığı çöktü mü? QNB kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

QNB İNTERNET BANKACILIĞI SORUN MU VAR?

QNB'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

İşte hata raporu:

QNB çöktü mü? QNB mobil neden girilmiyor, problem mi var 9 Mart Pazartesi!

Bazı şikayetler:

"QNB mobil banka çöktü mü? Giriş yapamıyorum"

"QNB mobil çöktü sanırım"

"QNB çöktü"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
İran'ın çok başlıklı füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var

İran'ın füzeleri durdurulamıyor! Ölü ve yaralılar var
Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo

Lider oldu ama her şeyini kaybetti! İşte acı tablo
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti

Küçükken hepimizin korktuğu şey onun başına geldi
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu

Galatasaray'a ağzına geleni saymıştı, akıbeti belli oldu
Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü

Düşen füze bakın nereye çarpmış! Facianın eşiğinden dönüldü