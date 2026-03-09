QNB çöktü mü? QNB mobil neden girilmiyor, problem mi var 9 Mart Pazartesi!

QNB internet bankacılığı çöktü mü? QNB kullanıcıları tarafından yaşanan sistemsel arıza sonucu QNB internet bankacılılığı çöktü mü, neden açılmıyor? QNB internet bankacılığı açma konu başlıkları gündeme taşındı. İşte detaylar...

QNB İNTERNET BANKACILIĞI SORUN MU VAR?

QNB'ta gün içerisinde sorun yaşanıyor. En çok bildirilen sorunlar Mobil bankacılık, Kredi kartı ve Online giriş sorunu. Downdetector verilerine göre gün içerisinde problem yaşayanların raporlarına göre grafik şu şekildedir:

İşte hata raporu:

Bazı şikayetler:

"QNB mobil banka çöktü mü? Giriş yapamıyorum"

"QNB mobil çöktü sanırım"

"QNB çöktü"