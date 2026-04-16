PUBG Mobile mobile yasaklanacak mı?

Milyonlarca kullanıcısı bulunan PUBG Mobile yasaklanacak mı sorusu yeniden gündeme geldi. Oyun bağımlılığı ve içerik denetimleriyle ilgili yapılan tartışmalar, PUBG Mobile’a yönelik olası bir yasak ihtimalini güçlendiriyor. Resmi kurumlardan henüz net bir açıklama yapılmazken, oyuncular gelişmeleri yakından takip ediyor.

PUBG YASAKLANACAK MI? GÜNCEL GELİŞMELER GÜNDEMDE

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), özellikle gençler arasında en popüler dijital oyunlar arasında yer alıyor. Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden oynanabilen oyun, son günlerde yaşanan üzücü olayların ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. PUBG ve PUBG Mobile hakkında yasaklama iddiaları sosyal medyada hızla yayılırken, konuyla ilgili resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

PUBG VE PUBG MOBILE YASAKLANACAK MI? RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Son dönemde yaşanan olayların ardından PUBG’nin kapatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak şu ana kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ya da ilgili bakanlıklar tarafından oyunun yasaklandığına yönelik resmi bir karar açıklanmadı. Öte yandan yetkili kurumların, gençleri olumsuz etkileyebileceği düşünülen dijital içeriklere ilişkin daha kapsamlı bir inceleme süreci yürüttüğü ifade ediliyor.

PUBG ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ? TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yaşanan olaylarla ilgili yürütülen incelemelerde, saldırganların uzun süredir çevrimiçi şiddet içerikli oyunlar oynadığına dair iddialar gündeme geldi. Bu gelişmelerin ardından dijital oyunlara yönelik denetimlerin artırılması ve olası erişim kısıtlamaları yeniden tartışılmaya başlandı. Özellikle PUBG’nin gençler üzerindeki etkisi hakkında farklı görüşler dile getirilirken, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

PUBG NEDİR, NASIL OYNANIR? İŞTE MERAK EDİLENLER

PUBG, “PlayerUnknown’s Battlegrounds” ifadesinin kısaltmasıdır ve battle royale türünün en bilinen örneklerinden biridir. Oyunda 100 oyuncu bir haritaya paraşütle iniş yapar, silah ve ekipman toplayarak hayatta kalmaya çalışır. Amaç, oyunda sona kalan son kişi ya da takım olmaktır. PUBG; PC, konsol ve mobil platformlar üzerinden oynanabilmesi sayesinde geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir.