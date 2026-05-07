PSG Arsenal maçı ne zaman, nerede oynanacak (Şampiyonlar Ligi finali)?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 2026 sezonunun şampiyonu, Budapeşte’de belli oluyor. Arsenal’in ardından Bayern Münih’i eleyerek finale yükselen PSG, üst üste ikinci şampiyonluğunu hedeflerken; İngiliz temsilcisi Arsenal uzun yıllar süren kupa hasretine son vermek için sahaya çıkacak. "30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak PSG - Arsenal finali hangi stadyumda, saat kaçta başlayacak?" başlığı spor gündeminin zirvesine yerleşirken, Puskas Arena'da yaşanacak dev finalin tüm yayın ve hazırlık detaylarını sizler için derledik.

PSG - ARSENAL FİNALİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

2026 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonunu belirleyecek olan büyük final, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Avrupa'nın en prestijli kupası bu yıl Macaristan'da sahibini bulacak. PSG ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek olan dev final, başkent Budapeşte'de bulunan ve yaklaşık 67 bin kapasiteye sahip olan ikonik Puskas Arena Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

FİNALE GİDEN YOL: TAKIMLARIN SON DURUMU

• Arsenal: Yarı finalde İspanyol ekibi Atletico Madrid'i eleyerek adını finale yazdıran ilk takım oldu.

• PSG: Paris'te 5-4 kazandığı maçın ardından, rövanşta Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak toplamda 6-5'lik skorla finale yükselmeyi başardı.

Arsenal ve PSG arasındaki bu görkemli final, dünya genelinde milyarlarca insan tarafından canlı takip edilecek. Budapeşte'deki Puskas Arena, 30 Mayıs gecesi Avrupa futbolunun yeni kralının tacını giymesine tanıklık edecek.