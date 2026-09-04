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Princeton Üniversitesi, öğrenciler arasında yapay zekâ araçlarının kullanımının artmasıyla, 1893'ten beri sürdürdüğü hangi uygulamayı 2026'da sonlandı

Princeton Üniversitesi, öğrenciler arasında yapay zekâ araçlarının kullanımının artmasıyla, 1893'ten beri sürdürdüğü hangi uygulamayı 2026'da sonlandı
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. Princeton Üniversitesi, öğrenciler arasında yapay zekâ araçlarının kullanımının artmasıyla, 1893'ten beri sürdürdüğü hangi uygulamayı 2026'da sonlandırma kararı almıştır?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Princeton Üniversitesi, öğrenciler arasında yapay zekâ araçlarının kullanımının artmasıyla, 1893'ten beri sürdürdüğü hangi uygulamayı 2026'da sonlandırma kararı almıştır?

PRİNCETON ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİLER ARASINDA YAPAY ZEKÂ ARAÇLARININ KULLANIMININ ARTMASIYLA, 1893'TEN BERİ SÜRDÜRDÜĞÜ HANGİ UYGULAMAYI 2026'DA SONLANDIRMA KARARI ALMIŞTIR?

A: Zorunlu bitirme tezi

B: Gözetmensiz sınav

C: Fakülteler arası bilgi yarışması

D: Ev ödevi

Cevap:  Gözetmensiz sınav

 


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru: 5.000 ?

•7. soru (baraj sorusu): 50.000 ?

•13. ve son soru: 5.000.000 ?

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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