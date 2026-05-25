Prestij Meselesi Mahzun Kırmızıgül'ü kim oynuyor, oğlu mu oynadı, Mahzun Kırmızıgül'ü Mahzun Kırmızıgül'ün Mahmut Kırmızıgül mü oynadı?
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNDE MAHSUN KIRMIZIGÜL’Ü KİM OYNUYOR?
“Prestij Meselesi” filminde Mahsun Kırmızıgül’ün gençliğini, öz oğlu Mahmut Kırmızıgül canlandırmaktadır. Mahmut Kırmızıgül, filmde babasının 1990’lı yıllardaki Prestij Müzik dönemini ve şöhret yolculuğunu başarıyla ekrana taşımıştır.
FİLMDE DİĞER KARAKTERLERİ KİM OYNUYOR?
Filmde Türk müzik dünyasının önemli isimlerini canlandıran oyuncu kadrosu da dikkat çekmektedir. Yapımda Eser Yenenler Hilmi Topaloğlu’nu canlandırırken, Onur Gözeten Özcan Deniz’in gençliğine hayat vermektedir.
Ayrıca Haluk Levent karakterini Ali Erkin canlandırırken, Hilmi Topaloğlu rolünde ise Engin Hepileri yer almaktadır.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCU KADROSU
Filmde çok sayıda ünlü isim bir araya gelirken, dönem atmosferi ve müzik dünyasının yükseliş hikâyesi detaylı şekilde işlenmektedir. Kadroda ayrıca Şebnem Bozoklu, Erkan Petekkaya, Erdal Özyağcılar ve Zafer Ergin gibi deneyimli oyuncular da bulunmaktadır.
PRESTİJ MESELESİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ
