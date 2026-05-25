Prestij Meselesi Hilmi Topaloğlu'nu kim oynuyor?

Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini anlatan “Prestij Meselesi” filminde Hilmi Topaloğlu karakterine kimin hayat verdiği dikkat çekiyor. “Hilmi Topaloğlu’nu kim oynuyor?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, oyuncu kadrosu hakkında detaylar merak ediliyor.

PRESTİJ MESELESİ HİLMİ TOPALOĞLU’NU KİM OYNUYOR?

“Prestij Meselesi” filminde Prestij Müzik’in kurucusu Hilmi Topaloğlu karakterini Engin Hepileri canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu, filmde Topaloğlu’nun müzik sektörüne giriş sürecini, genç yetenekleri keşfetmesini ve Prestij Müzik’in yükseliş dönemini canlandırıyor.

HİLMİ TOPALOĞLU KARAKTERİNİN FİLMDEKİ YERİ

Filmde Hilmi Topaloğlu, Türk müzik endüstrisinin dönüşümünde kilit rol oynayan bir yapımcı olarak anlatılıyor. Genç sanatçıları keşfetmesi ve sektöre kazandırması, hikâyenin merkezinde yer alıyor. Bu yönüyle karakter, filmin en dikkat çeken figürlerinden biri olarak öne çıkıyor.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU

Prestij Meselesi, 1980’li yılların sonundan itibaren Türk müzik piyasasında yaşanan gelişmeleri ve Prestij Müzik’in kuruluş hikâyesini konu alıyor. Film, gerçek olaylardan uyarlanmış yapısıyla dikkat çekiyor.

OYUNCU KADROSU VE DİĞER KARAKTERLER

Filmde Engin Hepileri dışında Eser Yenenler, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya ve Erdal Özyağcılar gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Yapım, güçlü kadrosu ve biyografik anlatımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.