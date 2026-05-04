Premier Lig’de genel averaj mı ikili averaj mı geçerli?

İngiltere Premier Lig’de sıralamaların nasıl belirlendiği, her sezon futbol tutkunlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. “Genel averaj mı yoksa ikili averaj mı geçerli?” sorusu, puan eşitliği durumlarında devreye giren sistem nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Premier Lig’in kendine özgü puanlama ve sıralama kuralları, özellikle zirve yarışı ve düşme hattında büyük önem taşıyor.

PREMIER LİG’DE AVERAJ SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

GENEL AVERAJ MI İKİLİ AVERAJ MI KULLANILIYOR?

Premier Lig’de ikili averaj sistemi değil, genel averaj yani “gol farkı” sistemi geçerlidir. Takımlar sezonu aynı puanda tamamladığında, önce gol farkına bakılır; ardından atılan gol sayısı devreye girer. Bu sistem, ligdeki tüm maçların sonuçlarını eşit şekilde değerlendirir.

PREMIER LİG’DE SIRALAMA KRİTERLERİ NELERDİR?

Puan eşitliği durumunda sırasıyla puan, gol farkı ve atılan gol sayısı dikkate alınır. Eğer tüm bu kriterlerde de eşitlik varsa, bazı durumlarda şampiyonu veya sıralamayı belirlemek için play-off maçı oynanabilir. Bu da Premier Lig’i diğer liglerden ayıran önemli detaylardan biridir.