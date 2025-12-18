Haberler

Polislerin 12-36 çalışma sistemi değişiyor mu, 12-36 ne zaman değişecek?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Emniyet Müdürleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katılım sağladı. Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, Emniyet teşkilatında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yapılacak yasal değişiklikle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün adının "Emniyet Başkanlığı" olarak değiştirileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurumsal yapısında kapsamlı bir dönüşüm için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni kanun teklifiyle birlikte kurumun isminin "Emniyet Başkanlığı" olarak yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca mevcut bazı birimlerin genel müdürlük statüsüne yükseltilmesi gündemde. Yapılacak bu değişiklikler kapsamında polislerin uzun süredir uygulanan 12-36 çalışma sisteminde bir revizyona gidilip gidilmeyeceği ise kamuoyunda yakından takip ediliyor. Polislerin 12-36 çalışma sistemi değişiyor mu, 12-36 ne zaman değişecek?

POLİSLERİN 12-36 ÇALIŞMA SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Yerlikaya şunları söyledi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kurumsal kapasitesini artırmak ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek bir yapıya dönüştürmek için Emniyet Başkanlığı olarak teşkilatlanma çalışmalarımız başlamıştı, devam ediyor. Görev puanı sistemiyle birlikte zorunluluk haline gelen her ilde olması gereken personel sayılarının belirleneceği standart kadro çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. İnşallah bu çalışmamızı da bu yıl sonunda bitirerek kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmayı düşünüyoruz.

Bir diğer önemli konu da polislerimizin çalışma düzeniyle ilgili. Teşkilatımızın 3 gruplu 12-36 çalışma sisteminden, 4 gruplu 12-36 sisteme geçişine ilişkin çalışmalarımızı da Meclis Genel Kurulu'nda söylemiştim, bir kez daha söylüyorum, inşallah bu yıl Mayıs 25 dönem tayinlerimiz, mezunlarımız, 8, 9. ayda, hemen arkasından bu yeni tayinler ve dönem tayinleri ve ilk atamalar yerlerine, görevlerine başladıktan sonra inşallah bu sistemi artık yürürlüğe koyacağız."

Osman DEMİR
