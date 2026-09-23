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Tarihî kişiliği ve eserleriyle öne çıkan Piri Reis hakkında en çok merak edilen konular arasında, ünlü haritasını tamamladıktan sonra yaşananlar da yer alıyor. Bu kapsamda Piri Reis'in harita çiziminin ardından söylediği sözler merak ediliyor. Peki, Piri Reis'in harita çizdikten sonraki ilk cümlesi nedir? Detaylar...

PİRİ REİS'İN HARİTA ÇİZDİKTEN SONRAKİ İLK CÜMLESİ NEDİR?

Piri Reis'in haritayı tamamladıktan sonra söylediği kesin olarak kayıtlara geçmiş bir ilk cümle yoktur. Tarihî belgelerde ve haritanın derkenarlarında bu konuya ilişkin bir bilgi yer almamaktadır.

Haritanın sol alt bölümündeki açıklama ise Piri Reis'in kimliği ve haritanın hazırlanışına ilişkin bilgilerle başlamaktadır.

Rİ REİS HARİTASI NE ZAMAN ÇİZİLDİ?

Piri Reis'in ünlü dünya haritası 1513 yılında Gelibolu'da çizildi. Haritanın üzerindeki kayıtta, eserin Piri Reis tarafından hazırlandığı ve 919 yılının Muharrem ayında tamamlandığı belirtiliyor.

PİRİ REİS HARİTASININ ÜZERİNDE NE YAZIYOR?

Haritanın üzerinde, eserin hazırlanmasına ilişkin çeşitli açıklamalar bulunuyor. Sol alt bölümdeki kayıtlarda Piri Reis'in kimliği ve haritanın hazırlanışına ilişkin bilgiler yer alıyor.

PİRİ REİS HARİTAYI NEREDE ÇİZDİ?

Haritanın üzerindeki kayda göre Piri Reis, eseri Gelibolu'da hazırladı. Haritanın tarihi de yine aynı açıklamada belirtiliyor.